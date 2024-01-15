Часть подчинена ВС РФ: в ГУР рассказали, что стало с ЧВК "Вагнер"

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, те "вагнеровцы", которые заключили соглашение с Минобороны РФ или Росгвардией, продолжают свою службу или в армии страны-агрессора, или в других частных компаниях.

Все подразделения частной военной компании "Вагнер" были переформатированы. Сейчас одна часть подчинена Вооруженным силам Российской Федерации, а другая присоединилась к аналогичным частным компаниям. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для "РБК-Украина".

По его словам, сейчас в России создано много так называемых частных военных компаний, которые находятся и под контролем Министерства обороны России, и под контролем Росгвардии.

Кроме того, Скибицкий рассказал, что те "вагнеровцы", которые заключили соглашение с Министерством обороны или Национальной гвардией России, продолжают свою службу или в армии страны-агрессора, или в других частных компаниях.

"Также произошло переформатирование группы "Вагнера" в других странах, где они были привлечены, прежде всего в Африке, на Ближнем Востоке — в Сирии, в Ливии", — уточнил представитель ГУР.

Он отметил, что сейчас в соответствующих странах ЧВК "Вагнер", как такового, уже не существует.

"Там действуют другие частные военные кампании. Они контролируются российским Министерством обороны", — отметил Скибицкий.

Напомним, 10 января в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" сообщили, что ЧВК "Вагнер" и в дальнейшем продолжает оставаться в Беларуси. Еще в прошлом месяце боевики продолжали тренировать белорусских военнослужащих.

Также в начале декабря сообщалось, что в Украину прибыли новые добровольцы "Российского добровольческого корпуса", среди них также есть ветераны частной военной компании "Вагнер".