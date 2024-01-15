"У нас есть Taurus": немецкому депутату показали Су-24 с ракетами Storm Shadow (фото)

По словам Маркуса Фабера, Германия имеет несколько сотен ракет Taurus, которые бы сделали работу украинских летчиков более безопасной.

Германия отказывается поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus. Депутат Бундестага от партии Свободная демократическая партия Маркус Фабер находится с визитом в Украине. Ему показали бомбардировщик Су-24, который стал носителем Storm Shadow/SCALP-EG. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Депутат побывал на базе, где находятся бомбардировщики Су-24. Они являются носителями ракет, которые поставляет Франция и Великобритания. Как объяснил украинский командир Фаберу с "искренней радостью", Storm Shadow запускаются с советских самолетов. Украина смогла быстро адаптировать западные ракеты под Су-24.

"Потрясающий успех. Это также может быть реализовано с Taurus... У нас есть сотни ракет Taurus, из которых мы можем предоставить часть. Их большая дальность действия уменьшит риск того, что украинские пилоты будут сбиты противовоздушной обороной оккупационных войск", — написал Маркус Фабер.

Стоит отметить, что разработчики франко-британской ракеты MBDA заявили, что на интеграцию Storm Shadow/SCALP-EG ушло несколько недель. Вместе с тем разработчики ракет Taurus компания Taurus Systems утверждает, что для интеграции их ракет в арсенал Су-24 понадобится 6 месяцев, из которых до 4 месяцев уйдет на обучение украинских летчиков.

Маркусу Фаберу показали украинский бомбардировщик

Напомним, 8 января экс-президент Германии Йоахим Гаук призвал страну передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее СМИ писали, что давление на Олафа Шольца растет, чтобы он передал Украине Taurus.