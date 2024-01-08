"Должны это сделать": экс-президент Германии призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

По словам бывшего немецкого лидера Йоахима Гаука, не существует никакого международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии и поставки немецких крылатых ракет.

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Бывший президент Германии Йоахим Гаук высказал критику в адрес текущего правительства страны за его позицию по вопросу поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

В ответ на вопрос о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus Йоахим Гаук заявил, что отсутствует международный правовой запрет на предоставление вооруженной поддержки стране, подвергшейся агрессии.

"Нам разрешено это делать. И мы должны это сделать — используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если" и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств", — сказал он.

Немецкий депутат добавил, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц должен задать себе вопрос о том, не отстает ли он от своего высказанного обязательства сделать все возможное, чтобы Россия не достигла победы в конфликте.

Ранее сообщалось, что Бундестаг не поддержал отправку Украине ракет Taurus. ВСУ должны демонстрировать более масштабные успехи, считают депутаты.

Напомним, что в ОП объяснили, что Украина может обойтись и без ракет Taurus. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в этом вопросе нужно меньше политизировать, т.к. похожие ракеты союзники уже поставляют, Германия же оказывает другую, не менее важную помощь.

Также сообщалось, что бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украине нужны ракеты ATACMS и Taurus. Генерал спрогнозировал течение боевых действий зимой 2024 года.