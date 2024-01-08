"Повинні це зробити": експрезидент Німеччини закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus

За словами колишнього німецького лідера Йоахіма Гаука, не існує жодної міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії та постачання німецьких крилатих ракет.

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Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук висловив критику на адресу поточного уряду країни за його позицію з питання постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Bild.

У відповідь на запитання про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus Йоахім Гаук заявив, що відсутня міжнародна правова заборона на надання збройної підтримки країні, яка зазнала агресії.

"Нам дозволено це робити. І ми повинні це зробити — використовуючи все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних "якщо" і "але". Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав", — сказав він.

Німецький депутат додав, що нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц має поставити собі запитання про те, чи не відстає він від свого висловленого зобов'язання зробити все можливе, щоб Росія не досягла перемоги в конфлікті.

Раніше повідомлялося, що Бундестаг не підтримав відправку Україні ракет Taurus. ЗСУ повинні демонструвати більш масштабні успіхи, вважають депутати.

Нагадаємо, що в ОП пояснили, що Україна може обійтися і без ракет Taurus. Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що в цьому питанні потрібно менше політизувати, тому що схожі ракети союзники вже постачають, Німеччина ж надає іншу, не менш важливу допомогу.

Також повідомлялося, що колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Україні потрібні ракети ATACMS і Taurus. Генерал спрогнозував перебіг бойових дій взимку 2024 року.