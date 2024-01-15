Выплаты военным в 2024 году: кто и при каких условиях получит 50 тысяч гривен доплаты

Дополнительное вознаграждение военнослужащим командования и штаба части или подразделения добавляется к зарплате и осуществляется за дни выполнения заданий.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой служить отправиться могут военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Министерство обороны утвердило новый порядок выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим в размере 50 тысяч гривен. О том, кто из защитников имеет право на соответствующую доплату и могут ли они получить другие выплаты разобрались журналисты "Армия Inform".

Выплата 50 тысяч гривен: кто может получить

Согласно закону, дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен может начисляться военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командования и штаба воинской части (сводного подразделения).

Соответствующий перечень органов военного управления, утверждается Главнокомандующим или начальником Генерального штаба ВСУ.

Условия выплаты 50 тысяч гривен: детали

Для получения выплаты в размере 50 тысяч гривен нужно одновременно соответствовать следующим условиям:

привлечение военнослужащих в состав управлений (штабов) группировок войск (сил), а военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) — к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

осуществление командным пунктом воинской части оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого соприкосновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона или наступления (контрнаступления, контратаки) до батальона включительно;

выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе управлений (штабов) группировок войск (сил) (на командном пункте воинской части).

Порядок выплаты 50 тысяч гривен

Военнослужащим командования и штаба воинской части (сводного подразделения) предоставляется доплата в размере 50 тысяч гривен за дни выполнения задач, начиная с 29 сентября 2023 года, когда вступил в силу приказ № 566. Это дополнительное вознаграждение добавляется к зарплате и выплачивается в следующем за очередью месяце, за который осуществляется доплата.

Возможно ли получить 100 тысяч гривен после получения 50 тысяч

Если военнослужащие из этой категории привлекаются к выполнению задач на линии боевого соприкосновения на глубину выполнения боевых (специальных) задач в воинской части (подразделении, в частности сводном) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления или контратаки) до батальона включительно, то выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Напомним, председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко ранее заявлял, что снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит привлечь в армию более молодых и здоровых людей.

Напомним также, что в Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать. Фокус разобрался, с какими заболеваниями все равно мобилизуют.