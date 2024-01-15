Законопроект о мобилизации: отсрочку хотят давать в зависимости от конкретного заболевания

По словам нардепа Елены Мошенец, предлагается не учитывать группу инвалидности военнообязанных при принятии решения о мобилизации. Вместо этого каждый случай будут рассматривать в отдельности.

В новом законопроекте о мобилизации, который разрабатывается Министерством обороны Украины, предусматривается отсрочка от призыва для людей с инвалидностью. Об этом в эфире телемарафона рассказала народный депутат Елена Мошенец ("Слуга народа"), заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

По ее словам, для мобилизации не будет учитываться группа инвалидности, а будет проводиться оценка конкретного заболевания.

"Будут определены конкретные заболевания, которые дадут возможность или иметь отсрочку от мобилизации, или не быть мобилизованными. Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей", — отметила Мошенец.

Она подчеркнула, что это очень важно, потому что третья группа инвалидности включает в себя разные заболевания.

"Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определенные обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулез, о котором много говорилось. Мы понимаем, что если человек с таким заболеванием попадает в другую группу людей — это потенциальный риск для всех. Каждый, кто попадает на защиту Украины, независимо, это тыл, или более передовые линии, там не должно создаваться проблем из-за того, что человек имеет те или иные заболевания, требующие постоянного лечения", — резюмировала Мошенец.

Нардеп заверила, что профильное министерство активно работает над учетом этих аспектов, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время мобилизации.

Напомним, военнообязанные граждане могут обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Для этого необходимо обратиться в суд или вышестоящую ВВК.

Напомним также, что в Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут призвать на фронт. Фокус разобрался, с какими заболеваниями все равно мобилизуют.