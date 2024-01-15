"Гильзы победы": в Черкассах создают гравюры из использованных артиллерийских снарядов (видео)

По словам создателя проекта Антона Терещенко, гравюры на гильзах можно увидеть на благотворительных аукционах, но в большинстве случаев такой сувенир остается в память тем, кто вынес его с поля боя.

В Черкассах обломки снарядов с военного полигона превратили в уникальный художественный проект. На одном из местных фабрик из использованных артиллерийских боеприпасов теперь создают оригинальные гравюры. Об этом рассказал автор проекта "Гильзы победы" Антон Терещенко в комментарии изданию "Суспільне".

По его словам, украинские защитники, находящиеся на передовой, отправляют гильзы, которые впоследствии преобразуются в уникальные сувениры под названием "Гильзы Победы".

"Очень редко посылают нам гильзы, которые уже прошли обработку поверхности и наша работа только порезать отверстия. Она отстреляна лежит на земле где-то там в полях, тогда когда она к нам приезжает мы уже ее чистим, приводим в блестящее состояние, снимаем капсюль, если он вдруг не демонтируем, чистим грязь, если она внутри находится и затем передаем на резку", — сказал создатель проекта.

Как добавил Терещенко, наиболее привлекательными являются гильзы, выполненные из латуни.

"Они напоминают золото, блестят", — сказал он.

В Черкассах создают гравюры из использованных артиллерийских снарядов

Автор проекта объяснил, что чаще всего заказывают гравировки с надписями "Слава Украине", "К победе" или же собственными фамилиями.

в Черкассах создают гравюры из использованных артиллерийских снарядов

"Делается прорезание насквозь, режется это лучом воды с примесью абразива, то есть песка", — описал он процесс изготовления.

Кроме того, исполнители могут нанести и рисунки на гильзу.

"Обычно очень часто просто изображение из интернета какого-нибудь шеврона и затем этот рисунок импортируется в специальное программное обеспечение", — сказал Антон Терещенко.

Антон Терещенко уточнил, что после этапа создания чертежей за дело принимаются специалисты по программному обеспечению. Они управляет процессом резки и генерирует координаты для управления движением режущего элемента.

в Черкассах создают гравюры из использованных артиллерийских снарядов

По его словам, "Гильзы победы" можно увидеть на благотворительных аукционах, но в большинстве своем такой сувенир остается в память тем, кто вынес его с поля боя

"Проект вокруг военных, очень часто заказчиками являются волонтеры, в конечном итоге эти гильзы идут не на продажу, а на аукцион. Когда заказчиком является военный, то для них мы делаем скидки или вообще безвозмездно режем", — добавил он.

Напомним, что Пакистан передал Украине боеприпасы для танков. Об этом свидетельствуют фото, сделанные на передовой.