СМИ пишут о "задержании" уклониста в Ивано-Франковске: в ЦПД назвали слухи фейком (видео)

По информации полицейских, нарушителю 69 лет, поэтому о мобилизации, о которой пишут российские пропагандисты, речь не идет.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) зафиксировал новый фейк российских пропагандистов, которые распространяют видеоинформацию о том, как патрульная полиция "задерживает уклониста" от мобилизации в Ивано-Франковске. Об этом ЦПД написал в собственном телеграм-канале.

Известно, что о "задержании уклониста" в Ивано-Франковске сегодня написали российские пропагандистские телеграм-каналы, которые сейчас распространяют информацию о том, что представители патрульной полиции областного центра начали задерживать мужчин якобы на запросы представителей ТЦК и СП.

"Верифицировав информацию в МВД, Центр сообщает, что распространяемая рашистами информация не соответствует действительности. На самом деле на видео зафиксировано, как правоохранители задерживают мужчину, который находился на проезжей части дороги, нарушал правила дорожного движения и мешал проезду транспорта", — уточняет Центр.

Что произошло в Ивано-Франковске

По информации местных СМИ, событие произошло 15 января на мосту в направлении микрорайона Пасечная, где патрульные действительно обнаружили мужчину, который нарушал правила дорожного движения и мешал проезду транспорта. По комментариям полицейских инспекторов, которые они предоставили местным журналистам, они неоднократно просили мужчину сойти с дороги, не подвергать себя опасности и не препятствовать дорожному движению, однако последний не выполнял законных требований и продолжал совершать правонарушения.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации, патрульные задержали мужчину и доставили его в отделение полиции, где составили административные материалы на нарушителя по ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами) и по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) КУоАП.

Оказалось, что нарушителю 69 лет, а это делает невозможным его мобилизацию, о которой пишут российские пропагандисты.

Распространение слухов о "задержании" уклониста

Усиление мобилизации в Украине, так же как иногда неадекватные действия представителей ТЦК и СП, порождают мгновенное распространение слухов с размещением видео в различных коммуникационных каналах. Так, о задержании "уклониста" в Ивано-Франковске проинформировал своих пользователей каналы "Пильний Дніпрянин" и Kiborgs, сделавшие заблаговременные выводы.

Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео

Центр противодействия дезинфоормации, так же как и Национальная полиция, просят не распространять непроверенную информацию.

Напомним, 8 января нардеп Алексей Гончаренко опроверг фейк о том, что он якобы требует прекращения мобилизации у президента Владимира Зеленского.