Какие ракеты и склады с военной техникой "уничтожила" РФ на западе Украины, — ЦПД (фото)

По мнению специалистов ЦПД, цель таких информационных кампаний россиян — распространять и поддерживать миф о высокоточном и сверхмощном российском оружии.

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Центр противодействия дезинформации (ЦПД) развенчал очередной фейк россиян о том, что во время ракетных ударов оккупантов по западным регионам Украины в субботу, 13 января, была "уничтожена партия ракет для ЗРК Patriot и склады с ракетами Storm Shadow". Об этом сообщает ЦПД в собственном аккаунте на Facebook.

Центр отмечает, что российские телеграм-каналы, комментируя ракетные атаки российских оккупантов 13 января, традиционно сообщили об "уничтожении" в Украине мифических военных объектов — в данном случае ракет к ЗРК Patriot и складов с боеприпасами.

"Подобные вбросы — это очередные больные фантазии рашистов. Цель таких фейков — поддерживать миф о "высокоточных и сверхмощных российских ракетах", которые якобы "всегда попадают точно в цель", — подчеркивает ЦПД.

Фото: Facebook

На самом деле, как отмечает командование Воздушных сил Украины, российские ракеты становятся все хуже по качеству и летят не точно в цель, а неизвестно куда. Особенно показательна ракетная атака 13 января, когда, по сообщению ВС ВСУ, в результате активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 20 из 37 выпущенных россиянами ракет разного класса вообще не достигли своих целей.

Ракетная атака 13 января — что известно

По результатам ракетной атаки российских оккупантов по Украине в субботу, 13 января, 20 беспилотников и ракет, выпущенных как с территории временно оккупированной Херсонской области и района Азовского моря, так и из Белгородской, Курской, Брянской и Тамбовской областей РФ, не достигли своих целей. Как сообщило командование ВС ВСУ, им помешали украинские РЭБ.

Украинским военным удалось уничтожить семь ракет типа Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

В целом по Украине было выпущено:

семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

три ударных беспилотника типа "шахед";

шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

шесть крылатых ракет Х-22;

две управляемые авиационные ракеты Х-31П;

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

Важно

Переломный момент: украинские РЭБ сумели обезвредить более 20 вражеских ракет, — ISW

Напомним, Фокус писал, что руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил: попытки российских оккупантов попасть по украинским аэродромам свидетельствуют о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.