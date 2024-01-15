Які ракети і склади із військовою технікою "знищила" РФ на заході України, — ЦПД (фото)

На думку фахівців ЦПД, мета таких інформаційних кампаній росіян — поширювати і підтримувати міф про високоточну і надпотужну російську зброю.

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Центр протидії дезінформації (ЦПД) розвінчав черговий фейк росіян про те, що під час ракетних ударів окупантів по західних регіонах України в суботу, 13 січня, було "знищено партію ракет для ЗРК Patriot та склади з ракетами Storm Shadow". Про це повідомляє ЦПД у власному акаунті на Facebook.

Центр зазначає, що російські телеграм-канали, коментуючи ракетні атаки російських окупантів 13 січня, традиційно повідомили про "знищення" в Україні міфічних воєнних об'єктів — наразі ракет до ЗРК Patriot і складів з боєприпасами.

"Подібні вкиди — це чергові хворі фантазії рашистів. Мета таких фейків — підтримувати міф про "високоточні та надпотужні російські ракети", які нібито "завжди влучають точно в ціль", — підкреслює ЦПД.

Фото: Facebook

Насправді, як зазначає командування Повітряних сил України, російські ракети стають дедалі гіршими за якістю і летять не точно в ціль, а бозна-куди. Особливо показовою є ракетна атака 13 січня, коли, за повідомленням ПС ЗСУ, в результаті активної протидії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) 20 із 37 випущених росіянами ракет різного класу взагалі не досягли своїх цілей.

Ракетна атака 13 січня — що відомо

За результатами ракетної атаки російських окупантів по Україні в суботу, 13 січня, 20 безпілотників і ракет, випущених як з території тимчасово окупованої Херсонської області та району Азовського моря, так і з Бєлгородської, Курської, Брянської, Тамбовської областей РФ, не досягли своїх цілей. Як повідомило командування ПС ЗСУ, їм завадили українські РЕБ.

Українським військовим вдалося знищити сім ракет типу Х-101/х-555/Х-55 і одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Загалом по Україні було випущено:

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400;

три ударні безпілотники типу "шахед";

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

шість крилатих ракет Х-22;

дві керовані авіаційні ракети Х-31П;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

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Переломний момент: українські РЕБ зуміли знешкодити понад 20 ворожих ракет, — ISW

Нагадаємо, Фокус писав: керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що намагання російських окупантів поцілити по українських аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.