Ремонт бомбоубежищ за деньги граждан в Хмельницкой области: в ЦПД рассказали о новом фейке россиян

В Центре уверяют, что россияне пытаются дискредитировать органы местного самоуправления и дестабилизировать ситуацию в стране.

Related video

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) развенчивает фейковую информацию, которой наполняются соцсети и коммунальные чаты в Хмельницкой области. Об этом ЦПД сообщает в официальном телеграм-канале.

Со ссылкой на Хмельницкую ОВА, ЦПД отмечает, что в четверг, 4 декабря, в групповых чатах жителей многоквартирных домов начали распространять дезинформацию о том, что в коммунальные платежи будут дополнительно внесены средства за ремонт укрытий и бомбоубежищ. То есть жильцам сообщено, что якобы все ремонтные работы будут вестись за их счет.

На самом деле, как сообщили в Хмельницкой областной военной администрации, эта информация не соответствует действительности и является враждебной информационно-психологической операцией.

Фото: Telegram

"Продуцируя такую ложь, рашисты пытаются дискредитировать органы местного самоуправления и дестабилизировать ситуацию в стране", — уверяет Центр противодействия дезинформации.

И в очередной раз призывает доверять только верифицированным источникам информации.

Важно

"Боятся": РФ распространяет ИПСО, но даже не пытается захватить Херсон, — Гуменюк (видео)

Напомним, 6 декабря сообщалось, что в ГУР зафиксировали вспышку вражеской ИПСО. Российские оккупанты активировали свои усилия с ноября 2023 года. Их цель — дискредитировать Украину, расколоть и деморализовать общество, демотивировать украинцев к сопротивлению.