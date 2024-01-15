"Значимые цели": российские А-50 и Ил-22 сбили при помощи Patriot или SAMP/T, – эксперт (видео)

По словам летчика-инструктора Романа Свитана, ВСУ могли достать эти самолеты при помощи зенитно-ракетных комплексов Patriot или SAMP/T.

Украинские защитники успешно ликвидировали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и вражеский воздушный пункт управления противника Ил-22. Вероятно, в этой операции могли быть использованы ЗРК Patriot или SAMP/T. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии изданию "24 Канал".

Как отметил эксперт, у оккупационной армии имеется примерно по эскадрилье А-50 и Ил-22, что в среднем составляет 10–12 самолетов каждого типа.

"А-50 – это летающий радар. Там до 20 человек экипажа, если считать вместе с пилотами", – отметил полковник.

По словам Свитана, Ил-22 представляет собой командный пункт, ориентированный в основном на управление наземными войсками. А-50, по его заявлению, является командным пунктом для управления в воздухе.

"Это значимые цели", — добавил он.

Роман Свитан подчеркнул, что борт А-50 поднимается в воздушные просторы на высоту около 10 километров. В случае наличия ракет с достаточной дальностью, их потенциально возможно перехватить. Для обеспечения безопасности таких миссий необходимо иметь хотя бы один Су-35 в ближайшем сопровождении, обеспечивающий надежное покрытие для всех указанных воздушных средств.

"Если его нет в информационном потоке, значит, "сушка" улетела. Не прикрыла и сама сбежала. Именно поэтому пилоты Су-35 будут долго писать рапорты, почему они не выполнили боевую задачу и не прикрыли эти 2 самолета", – рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что для перехвата указанных самолетов могут быть задействованы системы ПВО, такие как Patriot или SAMP/T.

Кроме того, по словам эксперта, с этой задачей могли б справиться и истребители F-16. Украинские пилоты уже находятся в готовности работать с воздушными целями.

ВСУ сбили российские А-50 и Ил-22: что известно

Информация об повреждении двух воздушных объектов над Азовским морем поступила вечером 14 января. Один из них, самолет А-50, мгновенно пропал с радаров. Второй, самолет Ил-22, смог приземлиться в аэропорту Анапы, как сообщил представитель Воздушного командования Юрий Игнат 15 января. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил удары по российским целям, предоставив данные мониторинга, где было видно движение самолетов, с последующим исчезновением одного из них в определенный момент.

В СМИ подсчитали стоимость удара по Ан-50 и Ил-22 ВС РФ. Ориентировочно, атака по российской авиации нанесла россиянам ущерб на сумму более полумиллиарда долларов.

Напоминаем, военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему таким весомым является уничтожение самолета радиолокационной разведки А-50, который летал над Азовским морем.