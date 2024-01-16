ВС РФ готовятся к боям за Крым: в "Атеш" рассказали о защите врага (фото, видео)

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории и за ее пределами. Враг возводит защиту вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш, возле железной дороги и залива Донузлав, рассказало украинское подполье.

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" фиксирует подготовку оккупантов к боям в Евпатории", — говорится в сообщении.

Партизаны фиксируют усилия российских военных по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе. Речь идет о:

огневые точки на строительных объектах, которые расположены на береговой линии;

долговременные огневые точки (ДОТ);

секретные позиции;

"зубы дракона" с проволокой.

В "Атеш" отметили, враг строит фортификации вокруг города и его границ. Также возведение защиты происходит вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш на юге от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от города возле залива Донузлав.

"Ничто не скроется от глаз наших агентов", — добавили партизаны.

Напомним, 9 января в партизанском движении "Атеш" сообщили, что российские военные готовятся к обороне Крыма. В частности, подполье зафиксировало системные усилия врага по подготовке полуострова — создание огневых точек, сооружение фортификационных сооружений, усиление патрулей и создание "теробороны".

12 января в "Атеш" рассказали об обнаружении позиций враг возле Евпатории в Крыму. Со слов партизан, оккупанты готовятся отражать наступление украинских бойцов.