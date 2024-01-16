Один Archer вместо 3 САУ M109: польские эксперты назвали особенности шведской САУ

Автоматизация систем и высокая скорострельность делает боевой потенциал Archer чрезвычайно высоким. Машина сделать 6 выстрелов за 2 минуты и сменить позицию.

Швеция передала Украине 8 САУ Archer. Они имеют очень высокие боевые возможности, поэтому одна артустановка может быть как 2, а то и 3 машины. Об этом сообщают польские эксперты портала Defence 24.

Archer высоко оценены украинскими экипажами. Авторы попытались разобраться, можно ли шведскую САУ считать лучшей. Боевой потенциал Archer настолько высок, что одна гаубица может заменить 2, а то и 3 САУ М109 на гусеничном шасси.

45-я отдельная артиллерийская бригада имела до Archer на вооружении буксируемые гаубицы М777. Шведские артустановки являются "всеядными", они могут использовать различные типы снарядов без риска выхода из строя. В основном благодаря патроннику. По мнению некоторых военных, сейчас САУ Archer является лучшей колесной артустановкой, которые есть в составе ВСУ. Главным недостатком является то, что Украине передали только 8 машин.

Также Archer получили мультиспектральное камуфляжное покрытие Saab Barracuda, которое должно уменьшить заметность техники. Это является свидетельством того, что Швеция тщательно подходит к военной помощи, которую предоставляют Украине.

Шведская САУ Archer — это 155-мм артустановка. В основе лежит пушка FH 77BW с длиной ствола 52 калибра. Огонь может вестись на дистанцию более 50 км боеприпасами M982 Excalibur. При этом автоматическая система заряжания может вмещать различные типы снарядов.

Время от занятия огневой позиции до первого выстрела составляет всего 20 секунд. После выполнения огневой задачи Archer еще за 20 секунд может вернуться в исходное положение. Менее чем за 2 минуты САУ может сделать шесть выстрелов и переместиться на новую позицию.

Напомним, 8 января украинские журналисты показали САУ Archer, которая помогает ВСУ на фронте.

16 декабря ВСУ показали боевую работу САУ Archer в Донецкой области.