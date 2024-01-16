Эксперты определили потенциал артиллерии РФ с учетом поставок снарядов из КНДР

По оценкам аналитиков, с учетом количества собственных боеприпасов и поставок из Северной Кореи российские войска могут выстреливать в среднем 8220 снарядов в день.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российским войскам не хватает боеприпасов собственного производства, поэтому Москва закупает артиллерийские снаряды у других стран, в том числе КНДР. В этой связи эксперты Defence Express оценили возможности вражеской артиллерии и рассчитали темпы ее стрельбы с учетом поставок из Северной Кореи.

В материале говорится, что после первых поставок вооружений из КНДР пока неизвестно, существуют ли дальнейшие договоренности между Москвой и Пхеньяном относительно предоставления боеприпасов для российских артсистем. Однако с учетом данных ГУР Минобороны, Вооруженные силы РФ получили около миллиона северокорейских снарядов различных калибров, в том числе и дефицитных 152-мм.

"Наиболее активные поставки боеприпасов с территории Северной Кореи осуществлялись в течение сентября, октября и ноября", — отметил по этому вопросу Скибицкий.

Если к этому числу добавить количество боеприпасов российского производства, а это около 2 млн 122-мм и 152-мм в год, то в распоряжении оккупационных войск имеются около 250 тысяч боеприпасов вышеуказанных калибров в месяц. Следовательно, российские артиллеристы могут в день выстреливать в среднем 8220 снарядов.

"Это, конечно, чисто иллюстративные расчеты, потому что они не учитывают, например, те боеприпасы, которые РФ получает от других источников, в частности от того же Ирана", — подчеркнули обозреватели.

Между тем, по словам экспертов, именно благодаря боеприпасам из Северной Кореи российским оккупантам удалось в два раза увеличить темпы артиллерийской стрельбы по сравнению с летом 2023 года. В то же время в этих оценках необходимо учитывать тот факт, что корейские снаряды имеют низкое качество, что безусловно негативно сказывается на потенциале противника.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий 15 января заявил, что Кремль не теряет надежды на то, что сможет в ближайшее время получить желаемые боеприпасы от Китая. По его словам, противник все еще пытается найти союзников, которые будут ему предоставлять необходимое вооружение для ведения войны в Украине.