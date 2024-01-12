Оккупанты показали 122-мм боеприпасы из Ирана и КНДР: эксперты назвали детали (фото)

Иранские и российские снаряды поступают в войска РФ почти с конвейера. А северокорейский боеприпас, похоже, перекрасили.

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В российских телеграм-каналах распространяется фотография артиллериста, который имеет три 122-мм боеприпаса производства РФ, КНДР и Ирана. В Defense Express рассказали, что известно о снарядах.

Маркировку снарядов пропагандисты не стали скрывать, что позволило установить по маркировке дату производства. Из фотографии стало известно, что иранские снаряды были изготовлены в прошлом году, а северокорейские довольно старые, пишут авторы.

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Иранский боеприпас был изготовлен в 17-ой партии 2023 года. Пока неизвестно, сколько Тегеран может изготавливать партий снарядов в год, но сам факт 2023 года означает, что боеприпасы попали в ВС РФ фактически с "конвейера". То же касается и боеприпаса российского производства. Он изготовлен в 22 партии 2023 года. Что касается месяца, то дополнительные данные отсутствуют.

Иранский боеприпас, северокорейский и российский (слева направо)

На корейском снаряде маркировка отсутствует. Установить год производства невозможно. Однако визуально он выглядит старым и создается впечатление, что его подкрасили, пишут авторы.

Кроме этого все три снаряда имеют разные технологии производства и геометрические размеры. 122-мм снаряды враг применяет в прицепных гаубицах Д-30 и на САУ 2С1 "Гвоздика".

Напомним, 11 января в ГУР заявили, что РФ вышла на производство 2 млн боеприпасов в год. При этом часть дефицитных снарядов они добирают из Ирана и Беларуси.

Ранее Вадим Скибицкий заявил, что у ГУР естьточные доказательства поставки ракет из КНДР в РФ.