Ракеты от Ирана и КНДР у армии РФ: какие средства ПВО помогут Украине справиться с угрозами

Военный союз тоталитарных режимов крайне опасен для Украины, которая одна стоит на страже европейской демократии. Ракеты из Северной Кореи уже "прилетали", Иран пока не спешит передавать снаряды России, но ситуация может измениться. Фокус выяснил, как защитить территорию Украины от малоизвестных снарядов.

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Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты и успела применить их против Украины. В Белом доме заявили, что 30 декабря 2023 года ВС РФ запустили минимум одну северокорейскую баллистическую ракету, которая попала в открытое поле в Запорожской области.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко показывал осколки и хвостовую часть ракеты, упавшей недалеко от площади Свободы в Харькове во время ракетного удара по городу 2 января.

Россия могла обстрелять Харьков ракетами производства Северной Кореи

Чиновник предположил, что это были ракеты, которые Россия получила от КНДР, ведь два тоталитарных режима не скрывают тесные военные связи. Закрытость Северной Кореи не позволяет получить данные о разработках ее ВПК. Засекречены даже названия ракет и их характеристики — аналитики пользуются лишь западными классификациями, а не реальными обозначениями.

Вполне ясно, что активизация диалога РФ и КНДР по поставкам ракет произошла после визита Сергея Шойгу в Пхеньян в конце июля 2023 года и ответного приезда Ким Чен Ына в Россию в октябре того же года.

Ракеты КНДР. РФ может получить новые типы снарядов

Удар по Украине 30 декабря и 2 января могли нанести баллистической ракетой KN-23 (Hwasong-11Ga). В обломках снарядов военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко увидел схожесть с российской 9М723 ОТРК "Искандер", на базе которой она создавалась. Но были и отличия: форма газодинамических рулей на хвостовой части ракеты из КНДР оказалась короче российского аналога.

Известно, что у KN-23 дальность полета 690 км, масса боевой части 500 кг и общая масса — 3,4 тонны.

Ракеты KN-24 похожи на американские MGM-140 ATACMS

Есть также ракеты KN-24 (Hwasongpho-11Na), схожие с американской MGM-140 ATACMS. Дальность их полета — 400 км, а масса боевой части доходит до 500 килограмм. Про ракету KN-18 мало информации. Ее показали на военном параде в Пхеньяне 15 апреля 2017 года, считается, что KN-18 создана на базе ракеты Р-17 ОТРК "Эльбрус", указывает Коваленко.

По сведениям аналитика, КНДР создала крупную номенклатуру разных баллистических ракет на базе советских, китайских и российских образцов. Часть боеприпасов прошли глубокую модернизацию, что позволило улучшить их после 2014 года, в период особого сближения Москвы и Пхеньяна.

Ракеты KN-23 — практически точная копия российской ракеты 9М723, но долгие годы международное сообщество закрывало глаза на то, что при пособничестве России Северная Корея милитаризировалась.

"В итоге северокорейские ракеты не только успешно экспортировались, но применялись в войнах и конфликтах, непосредственно в Украине", — отметил эксперт.

А недавно для Украины появился очередной вызов — Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет для использования в войне, заявил 11 января министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Глава Минобороны также намекнул на вероятную продажу России ракет KN-23. Кроме этого, к концу декабря КНДР передала России около 5 000 контейнеров с вооружением с 2,3 млн снарядов калибра 152 миллиметра.

Вызов от персов. Чем Тегеран порадует Москву?

Данные о желании РФ купить в Иране баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar появились еще в 2022 году. Американский Институт изучения войны ранее писал о вероятной договоренности о поставках после 18 октября 2023 года. Именно тогда завершался срок действия ограничений ООН на поставки иранских ракет.

Баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar Россия так и не получила Фото: Getty Images

Источники британского телеканала Sky News говорят, что партнерство Москвы и Тегерана станет весомее после отправки России иранских баллистических ракет класса "земля-земля". Их в разы труднее сбивать, чем дроны-камикадзе Shahed.

"Кажется, что Иран и Россия возобновили сделку по оружию. Москва рассчитывает получить в ближайшее время высокоточные ракетные системы класса "земля-земля", — рассказали источники канала.

Тактические ракеты Ababil или Fateh с дальностью поражения от 300 до 700 километров вполне могут оказаться у российской армии. Взамен Иран потребует от России деньги и военные технологии, утверждает СМИ.

Однако Тегеран пока не спешит передавать агрессору вооружение, а Пхеньян опережает ход событий.

ЗРК Patriot и SAMP-T: как отбиться от вооружения Ирана и Северной Кореи?

Воздушные силы ВСУ бьют тревогу: новое вооружение от Ирана, может стать вызовом для Украины. Но на данный момент информации о передаче ВС РФ иранских ракет нет, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Нужно увидеть, насколько они будут эффективны, в каком количестве они смогут потенциально передать", — сказал он.

Ничего неожиданного для Украины не происходит, а речь о передаче иранских ракет России шла еще год назад. Игнат согласился, что иранское оружие вызовет новые угрозы.

"Сбивать баллистику можно только специальными средствами, такими как ЗРК Patriot. Поставки баллистических ракет — это будет вызов для нас. Мы должны рассчитывать на поддержку партнеров", — добавил спикер.

По оценкам военного эксперта, директора по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых, россияне усовершенствовали собственную тактику, но и украинская ПВО демонстрирует успехи. Главная беда в том, что у ВСУ мало западного вооружения.

Сочетание российского баллистического вооружения с иранским и северокорейским создаст сильную нагрузку для украинских средств ПВО. Против комбинированных атак лучше использовать усовершенствованные версии американских систем "Patriot" — PAC-3, а также различные варианты SAMP-T, говорит он Фокусу.

Валерий Рябых утверждает, что если ВСУ будут больше наносить ударов по территории России, враг будет тратить ракеты на защиту неба, а не для ударов по Украине.

"У нас есть карт-бланш для уничтожения всех вражеских систем (речь идет о российских средствах ПВО С-300 и С-400). Над этим ВСУ работают, ВС РФ уже лишились до десятка систем С-400, далее будет больше", — уверяет специалист.

Поставки новых баллистических ракет повысит масштаб хаотичных ударов по Украине, констатирует экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Западных ЗРК на вооружении Украины крайне мало и перехватить новый тип баллистических ракет станет задачей не из легких.

"Опасность значительная, имеем серьезную проблему. Военно-политическое руководство Украины работает, но быстро ее не решить", — объяснил эксперт Фокусу.

Выходов для Украины всего два: усиливать возможности подразделений ПВО, а также громить российские пусковые установки "Искандер" и С-300 в Белгородской области.

Напомним, Россия стала часто использовать во время массированных ударов по Украине крылатые и баллистические ракеты, аэробаллистические "Кинжалы" и дроны-камикадзе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что США якобы распространяют недостоверные данные про обстрелы территории Украины северокорейскими ракетами.