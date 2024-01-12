Ракети від Ірану і КНДР в армії РФ: які засоби ППО допоможуть Україні впоратися із загрозами

Військовий союз тоталітарних режимів вкрай небезпечний для України, яка одна стоїть на сторожі європейської демократії. Ракети з Північної Кореї вже "прилітали", Іран поки що не поспішає передавати снаряди Росії, але ситуація може змінитися. Фокус з'ясував, як захистити територію України від маловідомих снарядів.

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Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети і встигла застосувати їх проти України. У Білому домі заявили, що 30 грудня 2023 року ЗС РФ запустили щонайменше одну північнокорейську балістичну ракету, яка влучила у відкрите поле в Запорізькій області.

Представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко показував осколки і хвостову частину ракети, що впала недалеко від площі Свободи в Харкові під час ракетного удару по місту 2 січня.

Росія могла обстріляти Харків ракетами виробництва Північної Кореї

Чиновник припустив, що це були ракети, які Росія отримала від КНДР, адже два тоталітарні режими не приховують тісні військові зв'язки. Закритість Північної Кореї не дає змоги отримати дані про розробки її ВПК. Засекречені навіть назви ракет та їхні характеристики — аналітики користуються лише західними класифікаціями, а не реальними позначеннями.

Цілком зрозуміло, що активізація діалогу РФ і КНДР щодо постачань ракет сталася після візиту Сергія Шойгу в Пхеньян наприкінці липня 2023 року і відповідного приїзду Кім Чен Ина в Росію в жовтні того ж року.

Ракети КНДР. РФ може отримати нові типи снарядів

Удар по Україні 30 грудня і 2 січня могли завдати балістичною ракетою KN-23 (Hwasong-11Ga). В уламках снарядів військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко побачив схожість із російською 9М723 ОТРК "Іскандер", на базі якої вона створювалася. Але були й відмінності: форма газодинамічних рулів на хвостовій частині ракети з КНДР виявилася коротшою за російський аналог.

Відомо, що у KN-23 дальність польоту 690 км, маса бойової частини 500 кг і загальна маса — 3,4 тонни.

Ракети KN-24 схожі на американські MGM-140 ATACMS

Є також ракети KN-24 (Hwasongpho-11Na), схожі з американською MGM-140 ATACMS. Дальність їхнього польоту — 400 км, а маса бойової частини доходить до 500 кілограмів. Про ракету KN-18 мало інформації. Її показали на військовому параді в Пхеньяні 15 квітня 2017 року, вважається, що KN-18 створена на базі ракети Р-17 ОТРК "Ельбрус", вказує Коваленко.

За відомостями аналітика, КНДР створила велику номенклатуру різних балістичних ракет на базі радянських, китайських і російських зразків. Частина боєприпасів пройшли глибоку модернізацію, що дало змогу поліпшити їх після 2014 року, у період особливого зближення Москви і Пхеньяна.

Ракети KN-23 — практично точна копія російської ракети 9М723, але довгі роки міжнародне співтовариство закривало очі на те, що за пособництва Росії Північна Корея мілітаризувалася.

"У підсумку північнокорейські ракети не тільки успішно експортувалися, але застосовувалися у війнах і конфліктах, безпосередньо в Україні", — зазначив експерт.

А нещодавно для України з'явився черговий виклик — Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет для використання у війні, заявив 11 січня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

Глава Міноборони також натякнув на ймовірний продаж Росії ракет KN-23. Крім цього, до кінця грудня КНДР передала Росії близько 5 000 контейнерів з озброєнням із 2,3 млн снарядів калібру 152 міліметри.

Виклик від персів. Чим Тегеран порадує Москву?

Дані про бажання РФ купити в Ірані балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar з'явилися ще 2022 року. Американський Інститут вивчення війни раніше писав про ймовірну домовленість про постачання після 18 жовтня 2023 року. Саме тоді завершувався термін дії обмежень ООН на постачання іранських ракет.

Балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar Росія так і не отримала Фото: Getty Images

Джерела британського телеканалу Sky News кажуть, що партнерство Москви і Тегерана стане вагомішим після відправки Росії іранських балістичних ракет класу "земля-земля". Їх у рази важче збивати, ніж дрони-камікадзе Shahed.

"Здається, що Іран і Росія відновили угоду щодо зброї. Москва розраховує отримати найближчим часом високоточні ракетні системи класу "земля-земля", — розповіли джерела каналу.

Тактичні ракети Ababil або Fateh з дальністю ураження від 300 до 700 кілометрів цілком можуть опинитися у російської армії. Натомість Іран вимагатиме від Росії гроші та військові технології, стверджує ЗМІ.

Однак Тегеран поки що не поспішає передавати агресору озброєння, а Пхеньян випереджає хід подій.

ЗРК Patriot і SAMP-T: як відбитися від озброєння Ірану та Північної Кореї?

Повітряні сили ЗСУ б'ють на сполох: нове озброєння від Ірану може стати викликом для України. Але наразі інформації про передачу ЗС РФ іранських ракет немає, заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Потрібно побачити, наскільки вони будуть ефективні, в якій кількості вони зможуть потенційно передати", — сказав він.

Нічого несподіваного для України не відбувається, а мова про передачу іранських ракет Росії йшла ще рік тому. Гнат погодився, що іранська зброя викличе нові загрози.

"Збивати балістику можна тільки спеціальними засобами, такими як ЗРК Patriot. Постачання балістичних ракет — це буде виклик для нас. Ми повинні розраховувати на підтримку партнерів", — додав спікер.

За оцінками військового експерта, директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябих, росіяни вдосконалили власну тактику, але й українська ППО демонструє успіхи. Головна біда в тому, що у ЗСУ мало західного озброєння.

Поєднання російського балістичного озброєння з іранським і північнокорейським створить сильне навантаження для українських засобів ППО. Проти комбінованих атак краще використовувати вдосконалені версії американських систем "Patriot" — PAC-3, а також різні варіанти SAMP-T, каже він Фокусу.

Валерій Рябих стверджує, що якщо ЗСУ більше завдаватимуть ударів по території Росії, ворог витрачатиме ракети на захист неба, а не для ударів по Україні.

"У нас є карт-бланш для знищення всіх ворожих систем (йдеться про російські засоби ППО С-300 і С-400). Над цим ЗСУ працюють, ЗС РФ уже позбулися до десятка систем С-400, далі буде більше", — запевняє фахівець.

Постачання нових балістичних ракет підвищить масштаб хаотичних ударів по Україні, констатує ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Західних ЗРК на озброєнні України вкрай мало і перехопити новий тип балістичних ракет стане завданням не з легких.

"Небезпека значна, маємо серйозну проблему. Військово-політичне керівництво України працює, але швидко її не вирішити", — пояснив експерт Фокусу.

Виходів для України всього два: посилювати можливості підрозділів ППО, а також громити російські пускові установки "Іскандер" і С-300 у Бєлгородській області.

Нагадаємо, Росія почала часто використовувати під час масованих ударів по Україні крилаті та балістичні ракети, аеробалістичні "Кинджали" і дрони-камікадзе.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя раніше заявив, що США нібито поширюють недостовірні дані про обстріли території України північнокорейськими ракетами.