Обещают легкие деньги и славу: россияне вербуют украинских подростков воевать за ВС РФ, — ЦНС

По данным подполья, в "Домах молодежи" враг ищет молодых людей, которые склонны к коллаборационизму, в частности в этих пропагандистских пунктах идет набор в ряды "журналистов".

Оккупанты создают сеть "Домов молодежи" на захваченных территориях. В этих объектах проводятся мероприятия, нацеленные на подростков, в рамках которых рассматриваются вопросы, касающиеся якобы виновности Украины в текущей войне, а также стимулируется поддержка оккупационных событий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Противник устраивает эти "Дома" в захваченных гостиничных пространствах, которые принадлежали людям, вынужденным покинуть свой дом из-за процесса "освобождения". В этих местах проводятся лекции для подростков, нацеленные на формирование негативного восприятия Украины в ходе военных событий, а также активно пропагандируется поддержка оккупации.

Также, в "Домах молодежи" противник активно выявляет молодых людей, проявляющих склонность к коллаборационизму, особенно в контексте этих пропагандистских центров, где проводится набор в "журналисты" для поддержки вражеской пропаганды.

Сейчас в захваченных регионах работают преимущественно российские журналисты, которые по задаче Кремля создали ряд "медиа".

"Враг готовит местных кадров с нуля, обещая подросткам легкие деньги и славу в обмен на измену Родине", — говорится в сообщении.

Напомним, что по данным ЦНС, российские оккупанты планируют создать на Донбассе полигоны для мусора. Три свалки должны создать на территории Луганской области, три — на территории Донецкой. Свозить туда мусор собираются из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.