Ким Чен Ын показал дроны Saetbyol-4 и Saetbyol-9: что известно о копиях американских БПЛА

Даже если КНДР не способна делать дроны столь же технологичными, как Штаты, сам факт производства таких беспилотников впечатляет, пишут журналисты.

В Северной Корее провели испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности. Вместе с этим Ким Чен Ыну показали беспилотники, которые фактически являются копией американских RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Об этом сообщает The War Zone.

Северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну показали самые совершенные беспилотники Saetbyol-4 (Morning Star-4) и Saetbyol-9 (Morning Star-9). Визуально Saetbyol-4 очень похож на американский RQ-4 Global Hawk. Saetbyol-9 в свою очередь очень похож на MQ-9 Reaper.

RQ-4 Global Hawk Саэтбель-4 Фото: KCNA

В КНДР позиционируют Saetbyol-4 как стратегический разведывательный дрон, а Saetbyol-9 — многоцелевой ударный дрон, указывается в Международном институте стратегических исследований (IISS). Впервые дроны были показаны в июле 2023 года, когда показали их полет. При этом дебютировали они на выставке вооружений с участием министра обороны Сергея Шойгу и Ким Чен Ына.

Саэтбель-9 Фото: KCNA MQ-9 Reaper Фото: Скриншот

С тех пор информации о характеристиках северокорейских дронов в общем доступе не стало больше. В отчете IISS заявляется, что из-за сходства Saetbyol-4 с Global Hawk его полеты должны быть на большой высоте. Характеристики зависят от производительности двигателя и других факторов. Не исключено, что характеристики не лучше RQ-4A, который летает более 30 часов и выполняет разведку, наблюдение и рекогносцировку.

Saetbyol-9 является носителем ракет, которые визуально похожи на AGM-114 Hellfire. Очевидно, что для КНДР недоступны технологии, которые есть на американских беспилотниках. Однако это не означает, что они не имеют датчики, но с худшим функционалом. Другой проблемой являются сложные композитные конструкции, из которых изготовлены эти самолеты и технологии двигателей. Простые технологии и двигатели с меньшей производительностью могут привести к значительно более низким высотам и диапазонам.

Напомним, 14 января в КНДР испытали гиперзвуковую маневровую ракету.

Также в Северной Корее анонсировали изменения в Конституцию, где запишут главным врагом Южную Корею.