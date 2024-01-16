По дороге в Крынки на Херсонщине "потерялись" два десятка оккупантов: подробности

Оккупанты саботировали приказ командования о штурме, а с момента их поисков прошло уже несколько часов, рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар".

В Херсонской области командование оккупантов обеспокоилось отсутствием двух десятков россиян, которые должны были идти на штурм позиций Сил обороны в Крынках. Те ушли, и где-то исчезли. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман", доброволец 24 ОШБр "Айдар".

По его информации, об исчезновении российских штурмовиков стало известно благодаря перехватам разговоров ВС РФ.

"По дороге в Крынки где-то потерялось 20 п**оров. Согласно перехватам стало известно, что они саботировали приказ и где-то засели, чтобы не штурмовать", — написал он.

По его словам, с момента обнаружения исчезновения оккупантов и их поисков прошло уже полдня.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 16 января сообщалось, что за минувшие сутки оккупанты штурмовали позиции Сил обороны на левом берегу лишь один раз.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Несмотря на значительные потери, российские оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил один безуспешный штурм позиций наших войск", — проинформировали в Генштабе.

Напомним, что под Авдеевкой ВС РФ пошли на прорыв колонной техники. Южнее Веселого оккупанты пытались пройти дачи и зайти в сам город. Бойцы Сил обороны отбивались Bradley и FPV-дронами

10 января в ВСУ сообщили об изменении тактики ВС РФ в боях за левый берег . Оккупанты на юге Херсонской области обеспокоены тем, чтобы уничтожить плацдармы украинской армии, однако действуют они безуспешно.