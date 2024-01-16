ВС РФ окапываются и бетонируют укрепления: под Крынками тяжелая ситуация с переправами (видео)

Оккупанты пытаются сильнее бить по переправам ВСУ на левобережье, а нашим воинам не хватает тяжелой инженерной техники для строительства укреплений. В целом армия РФ серьезно взялась именно к развитию фортификационных сооружений на захваченных территориях, отмечает военный аналитик "DeepState" Роман Погорелый.

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Под Крынками на Херсонщине враг постоянно подтягивает резервы к плацдармам ВСУ на левобережье и значительно укрепляется защитными сооружениями, проводят ротацию и сосредотачивается на ударах по украинским переправам. ВСУ не хватает тяжелой техники, которую невозможно пока переправить, для обустройства прочных бетонных или земляных укреплений. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик и соучредитель проекта "DeepState" Роман Погорелый.

По его словам, оккупанты используют все возможные типы оружия, в том числе и много дронов, чтобы уничтожить пути логистики через Днепр. Армия РФ в конце концов определила для себя этот плацдарм как приоритетный и бойцам ВСУ там очень не просто держаться, хотя украинские бойцы даже в таких условиях пытаются расширять плацдармы и освобождать части территорий.

"Надо понять, что даже взрыв вражеского дрона неподалеку от лодки наших бойцов может мелкой частицей ее повредить, а иногда, к сожалению, даже бывают и прямые поражения лодок БПЛА оккупантов, — говорит военный аналитик, — Технологии развиваются таким образом, что даже по движущимся целям уже не так трудно попасть, чем по статичным".

Как рассказывает Роман Погорелый, под Крынками трудно создать надежные фортификационные сооружения из-за отсутствия надежной переправы для тяжелой инженерной техники, зато врагу это, конечно, удается, ведь ему не надо переправляться через реку. Но и на других участках фронта ВСУ крайне нуждаются именно в инженерной технике, которой не всегда хватает.

"Как только оккупанты занимают какой-то участок, они сразу начинают его серьезным образом обустраивать и бетонировать и даже у них есть много инженерных подразделений, работающих с тяжелой техникой ближе к тылу, — акцентирует эксперт, — Именно благодаря большому человеческому ресурсу, которых можно использовать как военных строителей они нас превосходят в этом аспекте".

У россиян сейчас в обороне нет ситуации, что штурмовик при заходе на позицию должен вырыть себе окоп или сделать укрепление, рассказывает Роман Погорелый. К сожалению, до сих пор случаются ситуации, и немало, когда бойцы ВСУ заходят на свои неправильно или недостаточно обустроенные позиции, отмечает военный аналитик.

"Даже бывает, что какая-то бригада ВСУ приходит на позиции, которые должны были быть построены, а их там вообще нет, — акцентирует эксперт, — Конечно, приходится тратить дополнительное время и силы, чтобы их обустроить".

Конечно, по словам Романа Погорелого, для такого обустройства надо очень много тяжелой техники, которую должно обеспечивать государство. А если ее не хватает, то надо срочно включать механизмы договоренностей с частными предпринимателями, даже до уровня конфискации подобного оборудования, ведь в Украине действует военное положение.

"Одно дело строить ЖК в мирное время и зарабатывать деньги, а другое — помочь сохранить страну, — отмечает военный аналитик, — Каждый день ВСУ нуждаются в значительном количестве техники в виде кранов, бульдозеров и всего остального, а достать не могут".

Ранее Фокус рассказывал, что у украинских военных заметили гранатометы LGL-7 чешского производства. LGL-7 предназначен для борьбы с различной бронетехникой и уничтожения живой силы, находящейся в легких укрытиях или сооружениях городского типа.