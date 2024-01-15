У украинских военных заметили гранатометы LGL-7 чешского производства, — OSINT (фото)

Гранатомет LGL-7 предназначен для борьбы с различными бронетехниками и уничтожения живой силы, находящейся в легких укрытиях или сооружениях городского типа.

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Недавно OSINT-аналитик под ником Weapons Illustrated наткнулся на фото гранатомета LGL-7 производства чешской компании STV GROUP от 2 января этого года. Этой информацией он поделился в соцсети Х 15 января.

По мнению Weapons Illustrated, этот гранатомет из недавних поставок вооружения для Сил обороны Украины.

Гранатомет LGL-7 чешского производства – что известно

Это чешский аналог советского гранатомета РПГ-7 – ручного противотанкового гранатомета, предназначенный для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы находящегося в легких укрытиях врага, а также в сооружениях городского типа.

Первоначально этот гранатомет предназначался для поражения бронетехники, защищенной гомогенной стальной броней и без средств динамической защиты. Позже гранатомет LGL-7 получил возможность пробивать и такую защиту и поражать живую силу противника.

Привлекает такое оружие не только своей эффективностью, но и дешевизной, что обеспечило гранатомету признание в 50 странах мира, в частности в локальных конфликтах.

В Чехии самым крупным производителем гранатомета LGL-7 является STV Group. Кроме того, компания производит пластические взрывчатые вещества, автоматы на базе серии АК и противотанковое оружие СПГ-9.

О правилах применения, порядке ведения огня из гранатомета и типах боеприпасов к нему — на видео YouTube-канала Bungalo Barbudos UA.

Инцидент с гранатометом LGL-7 в марте 2022 года

В начале полномасштабного вторжения России из Чешской Республики, по информации Radio Prague International, поставили в Украину гранатометы LGL-7, которые после нескольких выстрелов разорвались и ранили двух украинских бойцов.

Как отметило Radio Prague, это оружие поставляло не правительство Чехии, а непосредственно производитель – STV Group. Однако Минобороны страны рассмотрело вопрос и заявило, что компания бесплатно поставит в Украину другой военный материал как замену потенциально бракованной продукции. STV Group также добавила, что обратилась к украинской стороне с просьбой отозвать всю серию LGL-7.

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В Турции интегрировали 40-мм гранатомет RDS40-MGL на беспилотник Songar

26 ноября в Минобороны показали украинский бикалиберный миномет, способный стрелять 30-мм и 40-мм гранатами.

Фокус писал о турецких гранатометах RDS40-MGL, которые были поставлены на вооружение ВСУ. Это оружие имеет дальность стрельбы до 800 метров калибром 40х53 мм и до 400 метров калибром 40х46 мм, в то же время его вес меньше аналогичных гранатометов и составляет всего 5,4 килограмма.