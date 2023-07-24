На вооружении ВСУ заметили новейший турецкий многозарядный гранатомет (фото)

Гранатомет RDS40-MGL только в прошлом году приняли на вооружение турецкой армии. Происхождение вооружения пока неизвестно.

Related video

В сети показали украинского военного с современным турецким гранатометом RDS40-MGL. Об этом сообщает OSINT-аналитик War Noir в твиттере.

Официально о поставках гранатометов Украине не было известно. Пока не понятно, было ли вооружение приобретено или его передали в рамках военной помощи. На опубликованной фотографии украинский солдат держит в руках RDS40-MGL производства Repkon Defence.

Что известно о гранатомете RDS40-MGL?

Гранатомет RDS40-MGL — это турецкий полуавтоматический гранатомет. В барабан помещается 6 гранат калибра 40-мм. Это новейшая разработка, которая была принята на вооружение турецкой армии в 2022 году. В открытом доступе нет информации о начале серийных поставок гранатометов в ВС Турции.

Особенностью турецкой разработки является возможность применения боеприпасов калибром 40х46 мм с пониженной баллистикой, а также гранат калибром 40х53 мм со средней баллистикой. Последние применяются на станковых гранатометах.

Также Repkon Defence отмечает, что их изделие на 1,5 кг легче аналогов на рынке — 5,4 кг. Кроме этого заявляется о повышенном ресурсе стрельбы благодаря технологии Flow Forming. Она позволяет максимально точно делать форму изделия из металла.

Основные характеристики RDS40-MGL:

вес — 5,4 кг

дальность стрельбы — до 800 метров калибром 40х53 мм и до 400 метров калибром 40х46 мм

В "Милитарном" также отмечают, что для турецкого гранатомета подойдут гранаты украинского производства калибром 40х53 мм. Наведение на цель происходит с помощью механического прицела, хотя есть планки Пикатинни для установки других средств прицеливания.

Гранаты калибром 40х53

Напомним, 24 июля аналитики писали, что США передали Украине кассетные боеприпасы М864 с дальностью стрельбы до 30 км.

24 июля в Турции показали ЗРК Burç для защиты от БПЛА и авиации.