В Украине появился 40-мм гранатомет FN Herstal FN40GL-S (фото)

Бельгийский гранатомет способен вести прицельный огонь на расстоянии до 300 метров. FN40GL существует в трех вариантах.

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На вооружении украинских военных появились гранатометы производства бельгийской компании FN. Об этом сообщает OSINT-исследователь Weapons Illustrated, который отслеживает новые образцы оружия на основе открытых данных.

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В социальных сетях появилась фотография волонтера из Швеции, которая держит в руках гранатомет FN Herstal FN40GL-S Mk1. По утверждению исследователя, ранее на фотографиях в Украине уже появлялся такой гранатомет, однако впервые его показали в хорошем качестве.

Стоит отметить, что FN 40GL может изготавливаться в виде подствольного гранатомета, но показанный на фотографии образец является самостоятельным оружием. FN40GL есть в нескольких модификациях:

FN40GL-L — легкий подствольный гранатомет для штурмовой винтовки SCAR-L;

FN40GL-H — тяжелый подствольный гранатомет для штурмовой винтовки SCAR-H;

FN-40GL-S (Stand Alone) — самостоятельное оружие, которое имеет телескопический приклад и пистолетную рукоятку, а также рейку Пикатинни.

FN40GL-L (сверху) и FN40GL-H (снизу)

Именно последняя из трех версий и появилась на фотографии в Украине. Судя по погодным условиям, фотография могла быть сделана раньше, потому что вокруг еще видно зелень. Прицельная дальность стрельбы FN-40GL-S составляет 300 метров, а начальная скорость гранаты — 76 метров в секунду.

Напомним, 3 ноября FN создала "умное" оружие против беспорядков, которое оснащено баллонами со сжатым воздухом.

26 ноября в Минобороны показали украинский бикалиберный миномет, который способен стрелять 30-мм и 40-мм гранатами.