В Украине появился 40-мм гранатомет FN Herstal FN40GL-S (фото)
Бельгийский гранатомет способен вести прицельный огонь на расстоянии до 300 метров. FN40GL существует в трех вариантах.
На вооружении украинских военных появились гранатометы производства бельгийской компании FN. Об этом сообщает OSINT-исследователь Weapons Illustrated, который отслеживает новые образцы оружия на основе открытых данных.Важно
В социальных сетях появилась фотография волонтера из Швеции, которая держит в руках гранатомет FN Herstal FN40GL-S Mk1. По утверждению исследователя, ранее на фотографиях в Украине уже появлялся такой гранатомет, однако впервые его показали в хорошем качестве.
Стоит отметить, что FN 40GL может изготавливаться в виде подствольного гранатомета, но показанный на фотографии образец является самостоятельным оружием. FN40GL есть в нескольких модификациях:
- FN40GL-L — легкий подствольный гранатомет для штурмовой винтовки SCAR-L;
- FN40GL-H — тяжелый подствольный гранатомет для штурмовой винтовки SCAR-H;
- FN-40GL-S (Stand Alone) — самостоятельное оружие, которое имеет телескопический приклад и пистолетную рукоятку, а также рейку Пикатинни.
Именно последняя из трех версий и появилась на фотографии в Украине. Судя по погодным условиям, фотография могла быть сделана раньше, потому что вокруг еще видно зелень. Прицельная дальность стрельбы FN-40GL-S составляет 300 метров, а начальная скорость гранаты — 76 метров в секунду.
Напомним, 3 ноября FN создала "умное" оружие против беспорядков, которое оснащено баллонами со сжатым воздухом.
26 ноября в Минобороны показали украинский бикалиберный миномет, который способен стрелять 30-мм и 40-мм гранатами.