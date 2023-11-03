Никогда не выстрелит в голову: создано "умное" оружие для пресечения беспорядков (видео)

Электрическое ружье FN Smart ProtectoR-303T оснащено баллонами со сжатым воздухом для стрельбы несмертельными пулями.

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Бельгийская оружейная компания FN Herstal представит на выставке MILIPOL Paris 2023 в ноябре свое "умное" несмертельное ружье для полиции и спецназа FN Smart ProtectoR-303T, которое деморализует противника, но не позволит случайно выстрелить ему в голову. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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Для разгона участников беспорядков или для задержания агрессивных, но невооруженных преступников полиция часто использует резиновые пули, в том числе и подобные ружья, стреляющие несмертельными боеприпасами. Но риск нанести серьезную и даже смертельную травму человеку остается очень высоким, особенно если заряд попадает в голову.

FN Smart ProtectoR-303T работает от батареи и баллона со сжатым воздухом Фото: FN Herstal

Поэтому инженеры FN Herstal доработали свою модель популярного у европейской полиции ружья и оснастили его специальным прицелом с программным обеспечением, которое распознает части тела человека и не допускает случайных или намеренных выстрелов в голову.

Когда камера распознает прицеливание в голову, то ружье отказывается стрелять Фото: FN Herstal Зеленый цвет прицела означает, что выстрел попадет в неопасную часть тела Фото: FN Herstal

Снаряды, которые точно нацелены на одного человека, фрагментируются при ударе, предотвращая проникновение, и оказывают мощный сдерживающий эффект, аналогичный удару дубинки.

"Совершенно новый FN Smart ProtectoR-303T в основном используется правоохранительными органами там, где необходимо избегать применения смертоносной силы, например, при контроле толпы, социальных беспорядках, массовых беспорядках, ежедневном патрулировании и обеспечении общественной безопасности на крупных мероприятиях" — говорится в сообщении FN Herstal.

Ружье использует сжатие воздуха для стрельбы патронами калибра 12,55 мм с эластомерными патронами на дальность действия от 5 до 25 м. Некоторые виды патронов могут быть оснащены краской, которая пометит преступника и не даст ему скрыться в толпе незамеченным.

Каждый магазин содержит 15 патронов, а баллона сжатого воздуха хватает на три магазина. Электроника ружья способна проработать от аккумулятора от 5 до 12 часов. Кроме того, встроенная камера записывает изображения во время беспорядков, которые можно использовать для проведения следствия.

Ранее Фокус сообщал, что в США создали пули с электронной системой наведения EXACTO, которые помогут снайперам бить цели без промаха. Система EXACTO заставляет пули оценивать обстановку и менять направление прямо во время полета.