Ніколи не вистрілить у голову: створено "розумну" зброю для припинення заворушень (відео)
Електрична рушниця FN Smart ProtectoR-303T оснащена балонами зі стисненим повітрям для стрільби несмертельними кулями.
Бельгійська збройова компанія FN Herstal презентує на виставці MILIPOL Paris 2023 у листопаді свою "розумну" несмертельну рушницю для поліції та спецпризначенців FN Smart ProtectoR-303T, яка деморалізує супротивника, але не дасть змоги випадково вистрілити йому в голову. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.Важливо
Для розгону учасників заворушень або для затримання агресивних, але неозброєних злочинців поліція часто використовує гумові кулі, зокрема й подібні рушниці, що стріляють несмертельними боєприпасами. Але ризик завдати серйозної й навіть смертельної травми людині залишається дуже високим, особливо якщо заряд потрапляє в голову.
Тому інженери FN Herstal доопрацювали свою модель популярної у європейської поліції рушниці та оснастили її спеціальним прицілом із програмним забезпеченням, що розпізнає частини тіла людини та не допускає випадкових або навмисних пострілів у голову.
Снаряди, які точно націлені на одну людину, фрагментуються під час удару, запобігаючи проникненню, і надають потужний стримувальний ефект, аналогічний удару кийка.
"Абсолютно новий FN Smart ProtectoR-303T здебільшого використовується правоохоронними органами там, де необхідно уникати застосування смертоносної сили, наприклад, під час контролю натовпу, соціальних заворушень, масових заворушень, щоденного патрулювання та забезпечення громадської безпеки на великих заходах", — йдеться в повідомленні FN Herstal.
Рушниця використовує стиснення повітря для стрільби патронами калібру 12,55 мм з еластомірними патронами на дальність дії від 5 до 25 м. Деякі види патронів можуть бути оснащені фарбою, яка позначить злочинця і не дасть йому сховатися в натовпі непоміченим.
Кожен магазин містить 15 патронів, а балона стисненого повітря вистачає на три магазини. Електроніка рушниці здатна пропрацювати від акумулятора від 5 до 12 годин. Крім того, вбудована камера записує зображення під час заворушень, які можна використовувати для проведення слідства.
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