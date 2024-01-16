"Он не изменится": Путин воплощает войну и хочет, чтобы она продолжалась, — Зеленский (видео)

По словам главы государства, президент РФ пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке, в частности массовые депортации и стирание с лица земли целых населенных пунктов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет, чтобы война в Украине продолжалась. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января.

"Путин воплощает войну. Мы все прекрасно знаем, что он – это единственная причина, почему различные войны и конфликты продолжаются, и почему все усилия восстановить мир проваливаются. И он не изменится", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что измениться должны те, кто противостоит агрессии, таким образом, чтобы она не повторялась. По его словам, Путин хочет, чтобы войны продолжались.

Зеленский отметил, что Путин пытается нормализировать то, что должно было закончиться в 20 веке. В частности, речь идет массовых депортациях и стирании с лица земли целы городов и сел.

"Его режим будет существовать столько, сколько будет длиться эта война и другие войны. И мы все в свободном мире будет существовать столько, сколько сможем защищать наш мир", — сказал президент.

Напомним, 11 января Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не планируют устраивать перерыв в войне с РФ, так как это будет выгодно лишь Москве. По его словам, если дать паузу противнику, то через 2-3 года РФ может снова напасть.

Ранее, 10 января Владимир Зеленский сказал, что уверен в победе над Россией и что наступит день, когда мир избавится от президента РФ Владимира Путина.