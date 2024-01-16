По миру растут угрозы: почему Великобритании надо расширять боевой флот (инфографика)

Китай и РФ модернизируют и усиливают собственные Военно-морские флоты — это ставит под угрозу возможности и защиту интересов Соединенного Королевства.

Королевский флот Военно-морских сил Великобритании нуждается в увеличении. Об этом говорится в документе Совета по геостратегии "Почему Британии нужен больший военно-морской флот".

Уильям Фрир и Джеймс Роджерс приводят аргументы в пользу того, почему Соединенное Королевство должно увеличивать собственную армию. Для этого они проанализировали важность моря и историю развития Королевского флота за последние 50 лет.

ВМФ надо увеличить, чтобы лучше защищать британские интересы и иметь возможность противостоять морским угрозам со стороны Китая, РФ и террористов по типу йеменских хуситов в Красном море. Несмотря на то, что общее водоизмещение флота увеличилось почти на 20% в период между 2000 и 2023 годами, количество кораблей уменьшилось со 107 до 65 включая Вспомогательный Королевский флот.

Более того, Фрир и Роджерс утверждают, что Великобритания больше не может себе позволить роскошь сосредоточиться только на одном регионе. Ситуация безопасности ухудшается не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в Евроатлантическом. Флот должен быть достаточно мощным для того, чтобы защитить британские интересы во всем мире.

Водоизмещение флотов Великобритании, РФ и Китая Средний размер корпуса флотов Великобритании, РФ и Китая Количество корпусов Великобритании, РФ и Китая

Пока в Британии сокращалось количество кораблей, Россия и Китай модернизировали и наращивали собственный флот. Это является риском для островного государства, которым является Великобритания. Недостаточное количество кораблей за годы недостаточного финансирования сделало Британию уязвимой к обострениям на море. Особенно от более настойчивого российского флота в Северной Атлантике и других враждебных игроков в ключевых морских препятствиях, пишут авторы.

По мере роста материальной мощи КНР продемонстрировала четкие амбиции установить контроль за пределами своих границ. Си Цзиньпин заявил, что целью НОАК является возможность "сражаться и побеждать", и его правительство предприняло серьезные шаги для достижения этой цели. Общее водоизмещение китайского флота с 1980 года выросло с 378 000 тонн до потрясающих 2,3 млн тонн по состоянию на 2023 год.

Авторы выделили несколько глобальных вызовов для британского флота:

РФ приобретет способность бросить вызов контролю над морем в Северной Атлантике, что заставит британцев занять оборонительную позицию;

Китай укрепит позиции в Восточном и Южно-китайском морях. Постепенно он перейдет от стратегии "отрицания" к прямому контролю над морями;

Усиление КНР и РФ в океанах уменьшит способность Великобритании объединять союзников и партнеров, особенно с Австралией, Японией, странами АСЕАН и в Индо-тихоокеанском регионе.

Напомним, 15 января в Великобритании анонсировали отправку 20 тысяч военных на учения НАТО Steadfast Defender.

11 декабря стало известно, что Великобритания передаст Украине военные машины-амфибии Viking.