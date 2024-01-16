Морские пехотинцы США получили первую амфибию ACV в версии бронетранспортера (фото)

Бронемашина оснащена двигателем мощностью 700 л.с., за счет которого ACV-C развивает скорость до 105 км/ч. В случае же высадки с десантного корабля амфибия сможет передвигаться в воде со скоростью 7 узлов.

Компания BAE Systems поставила Корпусу морской пехоты США первую бронированную амфибию версии Amphibious Combat Vehicle Command and Control (ACV-C) т.е. бронетранспортера. Новая бронемашина была разработана в рамках программы Full-Rate Production (FRP), по контракту компании BAE Systems и американских морских пехотинцев. Об этом 13 января сообщили обозреватели Defence Mirror.

В связи с этим вице-президент BAE Systems по линейке амфибийных транспортных средств заявил, что По мере того как морские пехотинцы начинают знакомиться с новым ACV-C, компания совместно со своими стратегическими партнерами готовы удовлетворить любые критические потребности Корпуса морской пехоты для выполнения задач.

ACV с башней PROTECTOR MCT-30 и телескопической мачтой. Исчтоник: defensemaven.io

Что известно о бронемашине

На данный момент бронетранспортер ACV-C и его другие варианты готовятся к серийному производству. Броневик будет оснащен боевым модулем с дистанционным управлением. В качестве вооружения может использоваться 30-мм пушка и пулемет M2 калибра 12,7 мм.

Например, версия ACV-30 может быть оснащена автопушку MK44 Bushmaster, которая устанавливается в башне PROTECTOR MCT-30. Такой вариант позволит использовать программируемые снаряды воздушного подрыва, которые способны пробивать броню толщиной до 150 мм.

Варинат ACV с боевым роботом и противотанковым оружием. Источник: Ghost Robotics

Вариант ACV-C будет иметь 7 рабочих мест для операторов разведывательного и коммуникационного оборудования. Также возможна установка телескопической мачты, которая даст возможность поднять блок электрооптических разведывательных сенсоров и камер на большую высоту и получать разведданные о происходящем на удалении.

Бронетранспортер имеет силовую установку мощностью 700 л.с. Двигатель обеспечивает скорость по поверхности до 105 км/ч, а в случае высадки с десантного корабля амфибия с помощью гребных винтов сможет передвигаться по воде со скоростью 7 узлов (около 13 км/ч).

Ранее сообщалось, что турецкая компания Otokar представила модульную многоцелевую колесную бронемашину ARMA. Броневик оснащен башней с 105-мм орудием John Cockerill, которое может вести огонь украинскими управляемыми противотанковыми ракетами Falarick.