Гибкая платформа: турецкая Otokar демонстрирует колесную бронемашину ARMA

Платформа выделяется тем, что оснащена башней с 105-мм орудием John Cockerill, которое может вести огонь украинскими управляемыми противотанковыми ракетами Falarick.

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На выставке ExpoDefensa 2023 турецкая компания Otokar представила модульную многоцелевую колесную бронемашину ARMA 8x8 с башней, которая оснащена 105-мм орудием Cockerill. Об этом 7 декабря написали в Army Recognition.

Этот современный тактический бронетранспортер выделяется модульной конструкцией и моноблочной броневой структурой, предлагая гибкую платформу для различного оборудования и систем вооружения, подходящую для текущих потребностей вооруженных сил в военных операциях и миротворчестве.

Обозреватели отметили, что машина разработана для обеспечения баллистической защиты 5-го уровня в соответствии со стандартами STANAG 4569. ARMA 8x8 оснащен восемью дымовыми гранатометами и может быть оборудован системами:

активной защиты;

обнаружения снайперов;

противовоздушной обороны;

распознавания "свой-чужой";

лазерного обнаружения.

Броневик ARMA 8x8 оснащается турбодизельным двигателем Caterpillar C9 мощностью 450 л.с. в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он способен развивать максимальную скорость 105 км/ч, а запас хода составляет 700 км, демонстрируя свою эффективность и долговечность в полевых условиях.

Что касается башни, то она оснащена основным орудием John Cockerill калибра 105-мм, соответствующим стандартам НАТО, спаренным пулеметом калибра 7,62 мм. Также опционально возможна установка вооружения и других калибров.

Отметим что данной орудие способна вести огонь украинскими противотанковыми ракетами Falarick, способными уничтожать цели на расстоянии 5 000 м с максимальным временем подлета 17 секунд.

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Башня, оснащенная автоматической системой заряжания на 12-16 снарядов, обладает противотанковыми возможностями и оборудована внешними камерами, обеспечивающими обзор на 360°. При этом диапазон вертикальных углов находится в пределах от -10 до +42°.

Напомним, в Европе оружейники намерены создать перспективную бронированную машину VBAE. В ходе разработки броневика особое внимание будет уделено таким важным характеристикам, как мобильность, скрытность, защита и огневая мощь.