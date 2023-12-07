Бронемашина будущего: в Европе начали разработку перспективного броневика VBAE

При разработке бронемашины особое внимание будет уделено характеристикам мобильности, скрытности, защиты и, конечно же, огневой мощи.

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Консорциум, образованный компаниями Arquus и Nexter, входящими в состав KNDS, а также Организация совместного сотрудничества в области вооружений (OCCAR) сделали первый шаг на пути к созданию перспективной бронированной машины Véhicule Blindé d'Aide à l'Engagement или VBAE, что переводится как "Бронированная машина помощи во время боя". Подробности рассказали обозреватели Army Recognition в материале от 7 декабря.

Представители организаций подписали соответствующий контракт о сотрудничестве в данной программе. Сообщается, что бронемашины VBAE поступят на вооружение французской и бельгийской армиях с 2030 года.

В ходе разработки броневика особое внимание будет уделено таким важным характеристикам, как мобильность, скрытность, защита и огневая мощь. При этом машина должна будет сочетать в себе компактность и оптимизированную грузоподъемность, отметили эксперты.

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Реализацию проекта обеспечит консорциум, состоящий из ведущего подрядчика Arquus и его субподрядчика Nexter, который передаст часть своих работ бельгийской компании John Cockerill Defense (JCD), разработчику революционной бронированной машины i-X. Это партнерство, начатое еще на стадии предварительного проектирования, знаменует собой стремление к франко-бельгийскому промышленному сотрудничеству в рамках крупной программы вооружений.

Бронемашина i-X бельгийской компании John Cockerill Defense

"Запуск проекта VBAE знаменует собой начало амбициозного и инновационного сотрудничества. Команды Arquus, Nexter и JCD полностью привержены делу и уверены в успехе этого проекта", — подчеркнули авторы публикации.

Ранее сообщалось, что Финляндия изучает возможность производства финских бронемашин в Украине. На практике это может означать лицензионное производство бронетехники финской оборонной компании Patria.