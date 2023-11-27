В России испытали модернизированный БТР К-16 "Бумеранг": заменят ли ВС РФ старые машины

После испытаний бронемашины она должна пойти в серию. Однако западные эксперты отмечают, что изначально платформа "Бумеранг" столкнулась с проблемами из-за санкционных ограничений в поставках иностранного оборудования.

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Российские военные на одном из военных полигонов проводят испытания новейшего бронетранспортера К-16 "Бумеранг", призванного заменить устаревшие советские аналоги БТР-80 и БТР-82. По некоторым данным, на вооружение российской армии данная бронетехника должна поступить до конца текущего года. Об этом 27 ноября сообщили обозреватели Army Recognition.

В материале говорится, что изначально платформа "Бумеранг" столкнулась с проблемами при разработке, включая конструктивные недостатки и необходимость замены иностранного оборудования из-за санкционных ограничений в поставках.

Тем не менее согласно данным российских источников, завершение этих испытаний машины намечено на конец года, после чего бронетехника на базе "Бумеранга" должна получить разрешение на серийное производство.

Платформа "Бумеранг"

Новый БТР позиционируется как модернизированная замена бронетранспортеров, предназначенных для выполнения различных функций в военных, в том числе амфибийных, операциях.

Для этого машина оснащена двумя водометными движителями, а основной дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 750 л.с. обеспечивает "Бумерангу" необходимую мобильность и возможности.

Экипаж К-16 состоит из трех человек — командира, наводчика и водителя — и рассчитан на перевозку девяти военнослужащих. Броня машины, утверждают разработчики, рассчитана на противодействие противотанкового вооружения.

"Защищенность машины обеспечивается керамической броней и технологиями, предотвращающими осколки снарядов", — пишут обозреватели.

Также авторы публикации обратили внимание, что в числе заметных особенностей новой версии "Бумеранга" — усиленная и несколько измененная передняя часть корпуса, а по бокам машины между осями размещены два дополнительных контейнера.

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Огневая мощь БТР К-16 обеспечивается 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом и дистанционным боевым модулем, который позволяет установить 30-мм автоматическую пушку и противотанковую ракетный комплекс "Корнет-ЭМ".

В целом платформа может быть использована для создания санитарной, разведывательной машины, машины огневой поддержки, минометной установки, пусковой установки зенитных ракет и т.д.

Напомним, оккупанты продолжают экспериментировать с гибридами, совмещая различные виды вооружения и платформы. В конце октября в сети появились снимки машины БТР-Д с двумя минометами.