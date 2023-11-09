"Невиданный уровень": Медведев похвастался новыми танками и темпами мобилизации ВС РФ (видео)

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев отметил успехи российского ВПК и мобилизации. По его словам, промышленность сумела превзойти уровень, достигнутый после Второй мировой войны.

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РФ в течение прошлого года сумела в несколько раз нарастить выпуск оружия и военной техники, которая пойдет на войну в Украине. Также мобилизовали более 400 тыс. россиян, и планируют столько же в новом году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита на военный полигон в Алабино. Детали визита привели в сообщении агентства "РИА Новости".

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Медведев посетил полигон в Алабино, расположенного в 30 км к юго-западу от Москвы. Во время визита политик понаблюдал за подготовкой мобилизованных из 337 штурмового полка 104 гвардейской дивизии. В частности увидел имитацию штурмовых действий с использованием российских бронеавтомобилей, причем атаки происходили посреди болота и луж, в условиях повышенной влажности. В кадр также попали танки ВС РФ, которые могут поступить на войну в Украине.

Сторонник президента РФ отметил "успехи" военно-промышленного комплекса, которые "вышли на невиданный уровень с момента завершения Второй мировой войны". По его словам, россиянам удалось "в разы" в течение прошлого года нарастить выпуск военной техники.

Также Медведев заявил, что с января на ноябрь 2023 года на войну в Украине мобилизовали 410 тыс. контрактников. Россиянин надеется, что в новом году мобилизуют еще столько же.

Оружие РФ — детали

Отметим, 9 ноября СМИ рассказали об одном из методов, с помощью которого РФ получает оружие и технику для войны. Для этого, например, заставляют покупателей возвращать вооружение, приобретенное за предыдущий период. С другой стороны, аналитики подтверждают слова Медведева: заметили, что Россия сумела наладить выпуск высокоточных ракет.

Между тем недостаток артиллерийских снарядов покрывают за счет снарядов, купленных в Северной Корее, подтвердили чиновники США и американские спецслужбы. Из КНДР Россия получила около 1 млн снарядов, однако не известно, способна ли северокорейская промышленность быстро подготовить следующую партию.

Еще один вид российского военного снаряжения — ударные дроны "Ланцет", отметили военные эксперты. Дрон используется для контрбатарейной борьбы, а его модификация, так называемый"Изделие-53", может уметь самостоятельно распознавать пушки и бронетехнику.

В свою очередь Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проанализировал ситуацию на фронте и изложил ее в статье для издания The Economist. По его словам, ВСУ и ВС РФ достичь паритета в вооружении. Чтобы преодолеть этот паритет, Украина должна осуществить "технологический прорыв".

Напоминаем, белорусские мониторинговые группы отметили, что ВС РФ нарастили воздушную группировку, которая базируется на территории Беларуси. Также заметили перемещение наемников из ЧВК "Вагнер": их вывезли на территорию африканской страны Мали.