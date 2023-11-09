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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Небачений рівень": Медведєв похизувався новими танками і темпами мобілізації ЗС РФ (відео)

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Фото: РИА Новости | Танк ЗС РФ на полігоні Алабіно під час візиту Медведєва

Заступник голови Радбезу РФ Медведєв відзначив успіхи російського ВПК та мобілізації. З його слів, промисловість зуміла перевершити рівень, досягнутий після Другої світової війни.

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РФ протягом минулого року зуміла у кілька разів наростити випуск зброї та військової техніки, яка піде на війну в Україні. Також мобілізували більш як 400 тис. росіян, і планують стільки ж у новому році. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв під час візиту на військовий полігон в Алабіно. Деталі візиту навели у повідомленні агентства "РІА Новини".

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Медведєв відвідав полігон в Алабіно, розташованого за 30 км на південний захід від Москви. Під час візиту політик поспостерігав за підготовкою мобілізованих з 337 штурмового полку 104 гвардійської дивізії. Зокрема побачив імітацію штурмових дій з використанням російських бронеавтомобілів, при чому атаки відбувались посеред болота та калюж, в умовах підвищеної вологості. У кадр також потрапили танки ЗС РФ, які можуть надійти на війну в Україні.

Прибічник президента РФ відзначив "успіхи" військово-промислового комплексу, які "вийшли на небачений рівень з моменту завершення Другої світової війни". З його слів, росіянам вдалось "у рази" протягом минулого року наростити випуск військової техніки.

Також Медведєв заявив, що з січня на листопад 2023 року на війну в Україні мобілізували 410 тис. контрактників. Росіянин сподівається, що у новому році мобілізують ще стільки ж.

Зброя РФ — деталі

Зазначимо, 9 листопада ЗМІ розповіли про один з засобів, якими РФ отримує зброю та техніку для війни. Для цього, наприклад, примушують покупців повертати озброєння, придбане за попередній період. З іншого боку, аналітики підтверджують слова Медведєва: зауважили, що Росія зуміла налагодити випуск високоточних ракет.

Між тим нестачу артилерійських снарядів покривають за рахунок снарядів, куплених у Північній Кореї, підтвердили урядовці США та американські спецслужби. З КНДР Росія отримала близько 1 млн снарядів, однак не відомо, чи спроможна північнокорейська промисловість швидко підготувати наступну партію.

Ще один вид російського військового спорядження — ударні дрони "Ланцет", зауважили військові експерти. Дрон використовується для контрбатарейної боротьби, а його модифікація, так званий "Виріб-53", може уміти самостійно розпізнавати гармати та бронетехніку.

Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проаналізував ситуацію на фронті та виклав її у статті для видання The Economist. З його слів, ЗСУ та ЗС РФ досягнути паритету у озброєнні. Щоб подолати цей паритет, Україна повинна здійснити "технологічний прорив".

Нагадуємо, білоруські моніторингові групи зауважили, що ЗС РФ наростили повітряне угрупування, яке базується на території Білорусі. Також помітили переміщення найманців з ПВК "Вагнер": їх вивезли на територію африканської країни Малі.