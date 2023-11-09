"Все, що було — згоріло з нашими домівками": Зеленський про відносини з РФ після війни (відео)

За словами президента, сучасний світ виявився страшнішим, ніж передбачалося, адже українцям щодня доводиться боротися. Найімовірніше, саме майбутнє покоління ухвалить рішення щодо подальших відносин.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що потенційні пicлявоєнні відносини України та Росії залежатимуть від певних факторів, проте про це говорити рано. На цю тему глава держави висловився під час онлайн спілкування зі студентами університетів Мексики 9 листопада.

За його словами, коли насамперед говорить зброя, тоді не може йтися про якесь майбутнє. Сучасний світ виявився страшним для України, адже щодня доводиться боротися за те, щоби майбутні покоління не зазнали на собі весь жах війни.

"Наше майбутнє вирішується в Україні. Ми не приходили на землю Росії, не атакували її мирне населення, інфраструктуру. Вони зайшли. Поваги до них немає. Усе, що було спільне, – вони вбили разом із нашими людьми і дітьми. Усе, що між нами було колись, – згоріло з нашими домівками", — заявив Зеленський.

Окремо президент зазначив, що зараз дуже складно думати про те, як саме Росії та Україні доведеться уживатися поряд і питання вiдносин вирішуватимуть уже майбутні покоління.

"Це залежатиме від того, як Росія закінчить війну, чи вийде з нашої території самостійно, чи будуть готові її покоління вибачатися, чи буде відновлена справедливість через вироки суду. Від багатьох таких речей залежить майбутнє", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 8 листопада Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб війна закінчилася ЗС РФ, повинні залишити територію України. Вже після цього може розпочатися дипломатична платформа, яка допоможе закінчити бойові дії.