У Росії випробували модернізований БТР К-16 "Бумеранг": чи замінять ЗС РФ старі машини

Після випробувань бронемашини вона має піти в серію. Однак західні експерти зазначають, що спочатку платформа "Бумеранг" зіткнулася з проблемами через санкційні обмеження в постачанні іноземного обладнання.

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Російські військові на одному з військових полігонів проводять випробування новітнього бронетранспортера К-16 "Бумеранг", покликаного замінити застарілі радянські аналоги БТР-80 і БТР-82. За деякими даними, на озброєння російської армії ця бронетехніка має надійти до кінця поточного року. Про це 27 листопада повідомили оглядачі Army Recognition.

У матеріалі йдеться про те, що спочатку платформа "Бумеранг" зіткнулася з проблемами під час розроблення, включно з конструктивними недоліками та необхідністю заміни іноземного обладнання через санкційні обмеження в постачаннях.

Проте, згідно з даними російських джерел, завершення цих випробувань машини заплановано на кінець року, після чого бронетехніка на базі "Бумеранга" має отримати дозвіл на серійне виробництво.

Платформа "Бумеранг"

Новий БТР має позиціюватися як модернізована заміна бронетранспортерів, призначених для виконання різних функцій у військових, зокрема амфібійних, операціях.

Для цього машина оснащена двома водометними рушіями, а основний дизельний двигун із турбонаддувом потужністю 750 к.с. забезпечує "Бумерангу" необхідну мобільність і можливості.

Екіпаж К-16 складається з трьох осіб — командира, навідника і водія — і розрахований на перевезення дев'яти військовослужбовців. Броня машини, стверджують розробники, розрахована на протидію протитанкового озброєння.

"Захищеність машини забезпечується керамічною бронею і технологіями, що запобігають осколкам снарядів", — пишуть оглядачі.

Також автори публікації звернули увагу, що серед помітних особливостей нової версії "Бумеранга" — посилена і дещо змінена передня частина корпусу, а з боків машини між осями розміщені два додаткові контейнери.

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Вогнева міць БТР К-16 забезпечується 12,7-мм великокаліберним кулеметом і дистанційним бойовим модулем, що дає змогу встановити 30-мм автоматичну гармату і протитанковий ракетний комплекс "Корнет-ЕМ".

Загалом платформа може бути використана для створення санітарної, розвідувальної машини, машини вогневої підтримки, мінометної установки, пускової установки зенітних ракет тощо.

Нагадаємо, окупанти продовжують експериментувати з гібридами, поєднуючи різні види озброєння і платформи. Наприкінці жовтня в мережі з'явилися знімки машини БТР-Д із двома мінометами.