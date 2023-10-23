У РФ створили чергову ерзац-машину: встановили на БТР-Д одразу два міномети (фото)

На авіадесантний бронетранспортер встановили два "Василька", який здатний вести стрільбу на відстані до 4,3 км.

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Після появи на фронті МТ-ЛБ з корабельною зеніткою у російських військах продовжують експерименти над створенням імпровізованих франкенштейнів. Тепер на відео засвітився БТР-Д з двома мінометами. Про це повідомляє Defense Expess з посиланням на соцмережі.

Окупанти вже не вперше створюють саморобні машини з різним озброєнням. На тягач МТ-ЛБ ставили гелікоптерні пускові УБ-32 для некерованих авіаракет, корабельні зенітки. Але рідше буває, коли ворог ставить одразу два зразки озброєння на одну машину.

БТР-Д — це авіадесантний бронетранспортер, який у РФ створили на базі БМД-1. У окупантів є близько 600 машин БТР-Д, з яких втрачено вже 81 машину. На нього встановили одразу два автоматичних міномети "Васильок" калібру 82-мм. Він перебуває на озброєнні РФ з 1974 року.

Міномет "Васильок" має масу 632 кг, тобто маса БТР-Д зросла з 8 тонн до щонайменше 9,2 тонни, що може негативно позначитись на його характеристиках. Скорострільність міномета складає 100-120 пострілів на хвилину, але максимальна може сягати 170 пос/хв. Максимальна дальність стрільби складає майже 4300 метри.

Нагадаємо, 5 вересня аналітики писали, що корабельні зенітки на МТ-ЛБ виявились мотлохом, бо гармати не стабілізовані.

12 жовтня під час штурмів Авдіївки ЗС РФ втратили в бою імпровізовані БТРи. Їх створили шляхом зміни конструкції МТ-ЛБ.