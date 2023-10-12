Російські окупанти втратили незвичайні БТРи під час штурму під Авдіївкою (фото)

Окупаційна армія суттєво активізувалась під Новомихайлівкою. МТ-ЛБ переробили для перевезення десанту, але машини підірвались на міні.

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Російські війська активізували атаки в районі Авдіївки. Під час однієї з таких атак вони втратили перероблені МТ-ЛБ під БТР. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker в X (раніше Твіттер).

Під Новомихайлівкою російські окупанти спробували піти в атаку. Під час неї два тягачі МТ-ЛБ підірвались на протитанкових мінах. Вони отримали значні пошкодження та були покинуті ворогом. На фотографіях помітно, що конструкцію МТ-ЛБ видозмінили, щоб можна було в десантному відділенні перевозити бійців.

Також вдалося встановити, кому належать МТ-ЛБ — 39-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді ЗС РФ. Українські війська вже знищували такі машини. Конструкцію МТ-ЛБ змінили: вирізали та зробили вищою стелю, а також змонтували турель під кулемети "Корд" калібру 12,7 мм та ПКМ калібру 7,62 мм. При цьому першочергова версія модернізованої машини мала відкритий дах. Можливо, через засилля дронів, які скидають, снаряди по ворогу, окупанти вирішили наварити дах.

ЗСУ вже уражали МТ-ЛБ у варіанті БТР ЗСУ вже уражали МТ-ЛБ у варіанті БТР ЗСУ вже уражали МТ-ЛБ у варіанті БТР

Модернізація тягачів МТ-ЛБ в імпровізований БТР може означати скрутне становище з бойовою технікою в армії окупантів.

Бої за Авдіївку — що відомо

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу було ліквідовано 990 окупантів. Спроби атакувати Авдіївку та Марʼїнку були відбиті. На Авдіївському напрямку було зафіксовано понад 10 атак, а також 10 атак східніше Степового й південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського на Донеччині.

Моніторингова група DeepState вважає, що при такій кількості техніки та сил, окупанти все ж матимуть певні просування. Вони відправляють в бій десятки одиниць техніки. Наразі підстав до стратегічного успіху у ЗС РФ немає.