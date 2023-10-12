Российские оккупанты потеряли необычные БТРы во время штурма под Авдеевкой (фото)

Оккупационная армия существенно активизировалась под Новомихайловкой. МТ-ЛБ переделали для перевозки десанта, но машины подорвались на мине.

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Российские войска активизировали атаки в районе Авдеевки. Во время одной из таких атак они потеряли переделанные МТ-ЛБ под БТР. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker в X (ранее Твиттер).

Под Новомихайловкой российские оккупанты попытались пойти в атаку. Во время нее два тягача МТ-ЛБ подорвались на противотанковых минах. Они получили значительные повреждения и были брошены врагом. На фотографиях заметно, что конструкцию МТ-ЛБ видоизменили, чтобы можно было в десантном отделении перевозить бойцов.

Также удалось установить, кому принадлежат МТ-ЛБ — 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ. Украинские войска уже уничтожали такие машины. Конструкцию МТ-ЛБ изменили: вырезали и сделали выше потолок, а также смонтировали турель под пулеметы "Корд" калибра 12,7 мм и ПКМ калибра 7,62 мм. При этом первоочередная версия модернизированной машины имела открытую крышу. Возможно, из-за засилья дронов, которые сбрасывают снаряды по врагу, оккупанты решили наварить крышу.

ВСУ уже поражали МТ-ЛБ в варианте БТР ВСУ уже поражали МТ-ЛБ в варианте БТР ВСУ уже поражали МТ-ЛБ в варианте БТР

Модернизация тягачей МТ-ЛБ в импровизированный БТР может означать тяжелое положение с боевой техникой в армии оккупантов.

Бои за Авдеевку — что известно

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за сутки было ликвидировано 990 оккупантов. Попытки атаковать Авдеевку и Марьинку были отбиты. На Авдеевском направлении было зафиксировано более 10 атак, а также 10 атак восточнее Степного и юго-восточнее Северного и южнее Первомайского в Донецкой области.

Мониторинговая группа DeepState считает, что при таком количестве техники и сил, оккупанты все же будут иметь определенные продвижения. Они отправляют в бой десятки единиц техники. Сейчас оснований для стратегического успеха у ВС РФ нет.