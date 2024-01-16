"Не блокируют производство ракет": Зеленский заявил, что санкции против РФ не действуют на сто процентов (видео)

В каждой российской ракете есть десятки критических компонентов из западных стран, заявил президент Украины.

Санкционных мер оказалось недостаточно для того, чтобы полностью заблокировать производство ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международном экономическом форуме в Давосе.

Он не понимает, как можно полностью оценить эффект от ограничений в таком случае. По его словам, определенные санкционные шаги откладывались на месяцы, даже годы, потому что Москва анонсировала свои угрозы. Ни одна из них не сбылась, ведь это оказалось блефом.

"Как можно довольствоваться санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют ее производство ракет?" — высказался руководитель украинского государства.

Зеленский обратил внимание на то, что в каждой российской ракете есть критические компоненты из западных стран. Десятки компонентов использованы в каждой ракете. В то же время политик поблагодарил за каждый пакет санкций.

"Но приближение мира станет вознаграждением для всех, кто заботится о том, чтобы санкции действовали на сто процентов", — добавил Зеленский.

Форум в Давосе и участие Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Он встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Чиновница отметила, что Москва потеряла около половины своих военных возможностей, а Силам обороны удалось оттеснить российский Черноморский флот и снова открыть морские коридоры для доставки зерна для мира, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский также провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили ситуацию на поле боя в Украине, дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны, оборонные потребности государства, подготовку следующего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне, работу с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7.

Напомним, 14 января в Давосе состоялась четвертая встреча, в которой приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики, как рассказал Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине. Советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран обсудили предложения "формулы мира".