Россия терпит стратегическое поражение в Украине и теперь зависима от Китая, — глава Еврокомиссии (видео)

Москва потеряла около половины своих военных возможностей, а Силам обороны удалось оттеснить российский Черноморский флот и вновь открыть морские коридоры для доставки зерна для мира, отметила Урсула фон дер Ляйен.

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Россия терпит поражение в достижении стратегических целей против Украины, а теперь постепенно стала зависимой от Китая в военном и экономическом аспектах. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Давосе сделала соответствующее заявление.

Она отметила, прежде всего РФ получила "военный провал". Украина до сих пор сохранила свободу и независимость в масштабной войне с Москвой, которая длится почти два года.

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"Россия терпит провал в стратегических целях", — заявила она.

Руководительница евросообщества напомнила о том, Россия потеряла около половины своих военных возможностей. Украина отбросила российских захватчиков с половины захваченных территорий. Украина оттеснила российский Черноморский флот и снова открыла морские коридоры для доставки зерна для мира.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Урсула фон дер Ляйен обратила внимание и на эффективность санкционных механизмов против России и влияние ограничений на изоляцию страны от торговли с западными союзниками.

Председатель Еврокомиссии заявила, что Россия стала все более изолированной. Москва, по ее словам, сейчас зависит от Китая как в военных, так и в экономических целях. Торговля России с Китаем резко выросла после санкций Запада, введенных после полномасштабного вторжения Москвы в Украину 24 февраля 2022 года.

"Россия сейчас зависит от Китая", — добавила фон дер Ляйен.

Форум в Давосе и значение для Украины

В понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили ситуацию на поле боя в Украине, дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны, оборонные потребности государства, подготовку следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работу с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Также в Давосе состоялась четвертая встреча, в которой приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики, рассказал Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине. Советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран обсудили предложения "формулы мира".

Напомним, эстонский депутат Европейского парламента Яак Мадисон призвал "помочь Украине с мужчинами", которые выехали из страны во время действия военного положения и мобилизации в Европу. Сейчас в Европе находятся примерно 800 тыс. украинцев, которые пересекли границу после объявления военного положения из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.