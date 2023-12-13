"Станет окончательной победой": в Европе рассказали о необходимости членства Украины в ЕС

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас ВСУ борются не просто против оккупантов, но и за весь континент. Союзники должны сыграть решающую роль в вопросе будущего страны.

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Вхождение Украины в Европейский Союз станет окончательной победой для Украины и Киев успешно продвигается в этом вопросе. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента 13 декабря.

По ее словам, сейчас Украина ведет борьбу за собственную свободу и она крайне жестока. Также идет битва за европейские ценности, поэтому можно будет считать, что вступление в ЕС будет означать победу для народа.

"Украина борется не только против захватчика, но и за Европу. И присоединение к нашей европейской семье станет окончательной победой для Украины. И в этом мы должны сыграть решающую роль", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Отдельно она напомнила всем, что ровно 2 года назад Европарламент впервые обсуждал тот факт, что Российская Федерация сосредоточила свои войска вокруг украинских границ, а спустя 2 месяца они вторглись с разных направлений.

Президент России, продолжает президент Еврокомиссии, принес огромную боль украинцам и все картинки с преступлениями оккупантов навсегда останутся в памяти. Европейскому сообществу глава Кремля также навредил, ведь начался энергетический шантаж.

Украине удалось отбить половину территорий, которые были захвачены противником, а на море российский флот был отвергнут, что позволило продолжить поставки зерна для всего мира. Также в ЕС вспомнили про эффективность работы ПВО, которая помогает перехватывать ракеты и дрооны.

"Вне поля боя Финляндия стала членом НАТО, Швеция станет вскоре. Украина на пути к членству в ЕС. Кремль лишил сам себя доступа к западной экономике и к нашей инновационной системе, и попал в зависимость от Китая. Поэтому Путин не только не достиг своих стратегических целей, он также наложил драматическую цену на собственную страну", — подытожила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 12 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза того, что Венгрия будет выступать против членства Украины в ЕС, была снята. По словам украинского дипломата, Будапешт хочет более детально изучить последствия присоединения Киева к Евросоюзу, поэтому настаивает на более медленном прогрессе.