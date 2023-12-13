"Стане остаточною перемогою": у Європі розповіли про необхідність членства України в ЄС

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, зараз ЗСУ борються не просто проти окупантів, а й за весь континент. Союзники мають відіграти вирішальну роль у питанні майбутнього країни.

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Входження України до Європейського Союзу стане остаточною перемогою для України і Київ успішно просувається в цьому питанні. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту 13 грудня.

За її словами, зараз Україна веде боротьбу за власну свободу і вона вкрай жорстока. Також триває битва за європейські цінності, тому можна буде вважати, що вступ до ЄС означатиме перемогу для народу.

"Україна бореться не тільки проти загарбника, а й за Європу. І приєднання до нашої європейської сім'ї стане остаточною перемогою для України. І в цьому ми повинні зіграти вирішальну роль", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Окремо вона нагадала всім, що рівно 2 роки тому Європарламент уперше обговорював той факт, що Російська Федерація зосередила свої війська навколо українських кордонів, а через 2 місяці вони вторглися з різних напрямків.

Президент Росії, продовжує президентка Єврокомісії, завдав величезного болю українцям і всі картинки зі злочинами окупантів назавжди залишаться в пам'яті. Європейській спільноті очільник Кремля також нашкодив, адже почався енергетичний шантаж.

Україні вдалося відбити половину територій, які були захоплені противником, а на морі російський флот був відкинутий, що дало змогу продовжити постачання зерна для всього світу. Також у ЄС згадали про ефективність роботи ППО, яка допомагає перехоплювати ракети і дроони.

"Поза полем бою Фінляндія стала членом НАТО, Швеція стане незабаром. Україна на шляху до членства в ЄС. Кремль позбавив сам себе доступу до західної економіки і до нашої інноваційної системи, і потрапив у залежність від Китаю. Тож Путін не тільки не досяг своїх стратегічних цілей, він також наклав драматичну ціну на власну країну", — підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 12 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загрозу того, що Угорщина виступатиме проти членства України в ЄС, було знято. За словами українського дипломата, Будапешт хоче більш детально вивчити наслідки приєднання Києва до Євросоюзу, тому наполягає на більш повільному прогресі.