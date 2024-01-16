Украине надо "помочь с мужчинами", которые незаконно выехали в ЕС, — депутат Европарламента (видео)

Сейчас в Европе находится около 800 тыс. украинцев, которые пересекли границу после объявления военного положения из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации, подчеркнул депутат Яак Мадисон.

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Эстонский депутат Европейского парламента Яак Мадисон призвал "помочь Украине с мужчинами", которые выехали из страны во время действия военного положения и мобилизации в Европу. Об этом он заявил с трибуны Европарламента.

По его словам, во время своего визита в Таллинн в начале января, президент Владимир Зеленский "очень ясно" заявил, что украинской армии нужны люди. Кроме того, Мадисон отметил, что сейчас в Европе находится около 800 тыс. украинцев, которые незаконно пересекли границу после объявления военного положения из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.

"Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч людей, которые нарушили закон Украины и бежали из страны как трусы", — говорит эстонский депутат.

Также Мадисон призвал европейских партнеров возвращать в Украину мужчин, которые незаконно выехали в Европу.

"Мы должны помочь Украине с этими мужчинами, а также с оружием, чтобы они не погибли в Украине, а боролись и победили в этой войне", — заявил он.

Напомним, ранее премьер Эстонии Кая Каллас дала понять, что ее правительство не будет предпринимать никаких действий, чтобы украинские мужчины мобилизационного возраста вернулись на родину. По ее словам, это забота украинской власти, которая должна обратиться к своим гражданам в Эстонии с призывом их вернуться.

Напомним, в конце декабря прошлого года министр иностранных дел Эстонии Лаури Ляенеметс заявил, что если Киев решит вернуть своих граждан через мобилизацию, то Таллинну придется делиться с украинскими властями информацией о людях, которые находятся в Эстонии. Однако границы международного права не предусматривают отдельного соглашения между странами по этому вопросу.