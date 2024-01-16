Україні треба "допомогти з чоловіками", які незаконно виїхали до ЄС, — депутат Європарламенту (відео)

Наразі в Європі перебувають приблизно 800 тис. українців, котрі перетнули кордон після оголошення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, наголосив депутат Яак Мадісон.

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Естонський депутат Європейського парламенту Яак Мадісон закликав "допомогти Україні з чоловіками", які виїхали з країни під час дії воєнного стану та мобілізації до Європи. Про це він заявив із трибуни Європарламенту.

За його словами, під час свого візиту до Таллінна на початку січня президент Володимир Зеленський "дуже ясно" заявив, що українській армії потрібні люди. Зокрема, Мадісон наголосив, що нині в Європі перебувають приблизно 800 тис. українців, котрі незаконно перетнули кордон після оголошення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

"Зеленський заявив дуже ясно, що їм потрібні люди, бо тисячі загинули. Але в Європі є близько 800 тисяч людей, які порушили закон України й тікали з країни, як боягузи", — каже естонський депутат.

Також Мадісон закликав європейських партнерів повертати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали до Європи.

"Ми маємо допомогти Україні з цими чоловіками, а також зі зброєю, щоб вони не загинули в Україні, а боролися та перемогли в цій війні", — заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас дала зрозуміти, що її уряд не робитиме жодних дій, щоб українські чоловіки мобілізаційного віку повернулися на батьківщину. За її словами, це турбота української влади, яка має звернутися до своїх громадян в Естонії із закликом їх повернутися.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року міністр закордонних справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що якщо Київ вирішить повернути своїх громадян через мобілізацію, то Таллінну доведеться ділитися з українською владою інформацією про людей, які перебувають в Естонії. Однак межі міжнародного права не передбачають окремої угоди між країнами з цього питання.