Ми знаємо, де вони живуть: Естонія сприятиме Україні в мобілізації чоловіків за кордоном

За словами міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса, в Естонії проживає приблизно 7500 українських громадян призовного віку.

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Глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс повідомив про готовність своєї країни надати підтримку Україні в мобілізації її громадян, якщо це буде потрібно. Про це повідомляє видання Postimees.

За словами міністра, що в Естонії проживає приблизно 7500 українських громадян призовного віку. При цьому він наголосив, що багатьох із них звільнено від обов'язкової мобілізації.

"За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато", — пояснив Ляенеметс.

Відповідно до висловлювання міністра, Україна не може здійснювати мобілізацію своїх громадян, які проживають в Естонії, через міжнародне право. Цей процес вимагає наявності угоди між відповідними державами.

Ляенеметс планує офіційно повідомити українську владу про те, що в разі бажання призвати українських громадян, які проживають у країні, в армію, Естонія готова розглянути можливість укладення відповідного договору з Україною.

"Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують", — додав міністр внутрішніх справ.

У МВС Естонії заявили, що не збираються депортувати українців для служби в ЗСУ

Раніше начальник Департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Янек М'ягі заявив, що Україна не зверталася до уряду Естонії із запитом про можливу підтримку у здійсненні планів щодо призову резервістів до Збройних сил України.

"Ми обговорювали це питання з послом України, і Україна нас (Міністерство внутрішніх справ) про це не просила. В України немає законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", — сказав Янек Мягі.

Нагадаємо, нещодавно глава Міністерства оборони України Рустем Умеров дав інтерв'ю німецькому виданню Welt. Під час бесіди обговорювалося питання про мобілізацію українців призовного віку за кордоном. Однак, за словами начальника управління преси оборонного відомства Іларіона Павлюка, видання "змістило акцент" у своїй публікації. Павлюк зазначив, що Умеров розглядав питання радше як рекрутинг і наголошував на необхідності донести до громадян, які тимчасово мешкають за межами України, важливість приєднання до Збройних Сил України для забезпечення захисту країни.

Водночас на інформацію про мобілізацію за кордоном відреагували в Офісі президента, про що сказав радник глави ОП Михайло Подоляк, який підтримав позицію міністра оборони щодо призову на службу чоловіків, які перебувають за межами країни.