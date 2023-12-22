Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, чи відправлятимуть на фронт 18-річних

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо зазначив, що під мобілізацію нині підпадають чоловіки віком від 27 років, але 18-річні можуть піти на фронт добровольцями — за власним бажанням.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. Під мобілізацію нині підпадають чоловіки віком від 27 років. Але 18-річні хлопці можуть піти на фронт добровольцями. Про це повідомив представник пресслужби командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

За його словами, процедура військового обліку військовозобов'язаних починається з сімнадцяти років. У цьому віці юнаки проходять первинне медичне обстеження й автоматично заносяться до реєстру військовозобов'язаних у своїх Територіальних центрах комплектування.

Так, Володимир Фітьо зауважив, що вже для вступу до вищих навчальних закладів, закладів середньої технічної освіти необхідно мати приписне свідоцтво зі свого ТЦК і СП.

"Так — 18-річним можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються в ТЦК і СП, показують довідку про навчання або приходять із приписним свідоцтвом. А ще краще — мати ці всі документи при собі, і всі ці питання одразу знімаються. Повістка — це не відрядження на фронт. Повістка — це для уточнення облікових даних", — розповів Фітьо.

Як зазначив представник Сухопутних військ, нині під мобілізацію підпадають чоловіки віком від 27 років. Однак 18-річні молоді люди мають можливість добровільно вирушити на фронт за власним бажанням.

"У нас зараз є ще дійсна військова строкова служба. Тобто це категорія призовників віком від 18 до 27 років. Такі чоловіки зараз за мобілізацією не призиваються. Коли така категорія людей хоче захищати Батьківщину — вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується студентів. Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку або його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі — то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію нині підпадають чоловіки віком від 27 років", — пояснив Фітьо.

Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня 2023 року прокоментував можливість призову жінок. Голова країни запевнив, що такого законопроєкту підписувати не буде. Водночас повідомив, що ЗСУ потребують мобілізації 500 тисяч українських громадян.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін укотре підтвердив, що Росія воюватиме доти, доки не досягне поставлених цілей зі знищення України. Тим часом у США заявили, що відклали голосування щодо військової допомоги Україні на 2024 рік.