В МВС Естонії заявили, що не збираються депортувати українців для служби в ЗСУ

За інформацією МВС Естонії, у країні перебуває понад 7,5 тисячі українців призовного віку.

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Естонія не має наміру депортувати українських чоловіків для служби в ЗСУ. Про це 22 грудня пише естонське видання Postimees.

Як заявив начальник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Янек Мягі, це питання обговорювали з послом України в Естонії.

"І Україна нас про це не просила. Україна не має законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і ми не маємо підстав їх видавати", — наголосив він.

За даними відомства, зараз в Естонії перебуває 7571 чоловік призовного віку.

Реакція Німеччини на мобілізацію українців

У Німеччині також заявили, що не стануть примушувати українців, які перебувають у країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

За словами глави німецького Мін'юсту, змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу "проти їхньої волі — це не наш випадок".

Він додав, що влада ФРН прагне створити такі умови для біженців від воєнних дій в Україні, щоб якомога більша їхня кількість якнайшвидше отримала роботу і не жила на соціальну допомогу.

"Для мене нереально, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою Конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", — зазначив міністр.

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Мобілізація українців за кордоном

Як стало відомо, цього тижня міністр оборони Рустем Умєров дав інтерв'ю німецькому виданню Welt, яке пізніше "змістило акцент" у публікації інформації про мобілізацію українців призовного віку за кордоном. Як прокоментував таке трактування слів міністра начальник управління преси оборонного відомства Ілларіон Павлюк, Умєров мав на увазі рекрутинг і необхідність донести громадянам, які виїхали з України, важливість приєднання до ЗСУ для захисту України.

Водночас на інформацію про мобілізацію за кордоном відреагували в Офісі президента, про що сказав радник глави ОП Михайло Подоляк, який підтримав позицію міністра оборони щодо призову на службу чоловіків, котрі перебувають за межами країни.

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Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чи відправлятимуть на фронт 18-річних.

Також повідомлялося, чи справді на одного бійця треба 1 мільйон гривень.