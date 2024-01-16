Законно ли вручать повестки на улице и наказывать за уклонение: разъяснение правоведа

Украинский правовед пояснил, что некоторые статьи Конституции Украины позволяют вручать повестки где угодно, некоторые — запрещают государству ограничивать действия с имуществом уклонистов.

В Конституции Украины есть ряд статей, которые четко объясняют, допустимо ли вручение повесток на улице и ограничение прав на имущество военнообязанных, которые уклоняются от службы. О некоторых деталях системы мобилизации рассказал экс-судья Конституционного суда и правовед Виктор Шишкин в интервью порталу "Громадське".

Шишкин перечислил статьи Конституции, касающиеся прав и обязанностей граждан Украины и украинского государства в контексте нападения РФ и объявления военного положения.

Экс-судья ссылался, например, на два положения основного закона, которые объясняют некоторые детали мобилизации. Например, в статье 64 говорится о возможности ограничения прав в случае объявления военного положения, а в статье 65 — об обязанности защиты Отечества. Из указанных пунктов Конституции следует, что раздача повесток на улицах — вполне конституционна, заявил юрист.

Конституция Украины, фрагмент Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине — детали вручения повесток

По словам правоведа, повестку можно вручать на улице или в любом другом месте — в законодательстве Украины не указано, где именно военнообязанный должен взять ее в руки (на блокпосту, на вокзале, дома и т.д.). Во время военного положения, отметил экс-судья, государство имеет право использовать различные "механизмы оповещения", чтобы добраться до гражданина.

"Если человека не могут застать дома, то почему бы ему таким образом не вручить повестку — сообщить о необходимости явиться в военкомат?"

Ограничение прав для уклонистов

По мнению экс-судьи Конституционного суда, государство не должно ограничивать некоторые права граждан даже во время военного положения. В частности, не допустимы следующие ограничения:

ограничение на права владения и распоряжения имуществом;

ограничение на право гражданина обжаловать действия государства в суде.

С другой стороны, вполне допустимо принимать определенные меры в отношении военнообязанных, которые законно или незаконно пересекли границу Украины, отметил правовед. Например, другие государства могут выдворить граждан, если будет обращение украинских чиновников. Кроме того, за рубежом также можно вручать повестки.

"Так почему мы сегодня не можем отправлять повестки нашим гражданам, которые пережидают войну за рубежом? Они же граждане, и должны выполнять свой конституционный долг. Если [другая — ред.] страна считает, что нет достаточно оснований для пребывания наших мужчин на ее территории, она может пойти навстречу Украине".

Отметим, в декабре 2023 года в Верховную Раду поступил законопроект №10378, который вносил ряд изменений в законодательство о мобилизации. Чиновники, которые написали законопроект, предложили привлекать в армию людей с инвалидностью 3 группы и осужденных. Кроме того, планировали ограничить возможность отсрочки для студентов, а также некоторых категорий преподавателей и ученых.

11 января законопроект №10378 вернули в Кабмин на доработку. Между тем в украинском парламенте есть еще пять законопроектов по системе мобилизации, созданных народными избранниками — об этом 9 января сообщили СМИ.